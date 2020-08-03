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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год выпуска: 1977
Скульптор: José Roig
Высота: 50 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Муж моей старшей сестры живёт в Ашдоде, в Израиле. Сестра ушла из жизни в прошлом году, и он теперь остался один. Мы продолжаем регулярно созваниваться. Не забываем поздравлять друг друга с праздниками. Особенно с днём строителя, который отмечается как раз сегодня, 9 августа. Борис всю жизнь провёл на стройке, немало заводов и фабрик построил, ещё в советское время. Да и мне довелось не только в строительных войсках оттрубить ровно два года, но и потом возвести немало зданий вне основной, так сказать, работы. Сегодня решил рассказать Борису старинную притчу, с которой делюсь, друзья мои, и с вами. Знал-то я её давно, но совсем недавно встретил замечательное продолжение…
Один мудрец решил поинтересоваться, что о своей работе думают люди, участвующие в грандиозной стройке в центре большого восточного города.
— А что тут думать?- вопросом на вопрос ответил первый рабочий. — Камни таскаю, не видишь разве? Выполняю тяжёлую дневную норму.
— Что делаю? — задумался второй. — Зарабатываю на хлеб. Семья у меня большая, трудно столько ртов прокормить.
— Храм строю! — с гордостью сказал третий работяга. — Мы умрём, а он будет стоять веками, служа добрым людям…
Оказывается, эта история имела своё продолжение. И вот оно. Управившись с важными делами, возвращался мудрец домой. И путь его лежал мимо всё той же стройки. Время было обеденное. И рабочие, расстелив перед собой узелки с едой, принесенной их сыновьями, принялись за трапезу. А мальчишки, примостившись рядышком, занялись своими делами. Решил старик и у детей спросить, что же они делают.
— Не мешал бы ты мне лучше, дедушка, — попросил его сын первого рабочего. — Я тут задачки решаю. Мне бы хорошую оценку заработать, а то получу от отца.
— Готовлюсь к экзаменам, — тщательно подбирая слова, пояснил сын второго рабочего. — Вот выучусь — и тогда смогу обеспечить будущую семью свою всем необходимым.
— А я хочу овладеть самыми сложными науками, — глаза третьего мальчишки увлечённо блестели. — Ведь если мне удастся раскрыть тайны мира, тогда мои открытия принесут пользу многим людям.
Пришёл мудрец домой, сел за свой письменный стол, взял в руки перо и аккуратно вывел на чистом листе бумаги всего лишь несколько слов: «Смысл жизни не ищут, смысл жизни строят…»
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.
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