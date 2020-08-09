В воскресенье, 9 августа, в столице Ливана Бейруте продолжаются массовые акции протеста. В них принимают участие тысячи людей. Как уже сообщали «ФАКТЫ», вечером 8 августа, демонстранты захватили здание Министерства иностранных дел. Они удерживали его на протяжении нескольких часов. Власти подключили армию. Военные освободили здание.

Однако, как выяснилось позже, протестующие удерживают еще ряд министерств в Бейруте. В частности, под их контролем находятся министерства энергетики и экономики.

Военные патрулируют столицу на машинах с пулеметами. Они применяют слезоточивый газ.

Массовые акции протеста спровоцированы разрушительными взрывами, которые произошли в порту Бейрута 4 августа. Взорвались почти 3 тонны аммиачной селитры, которая хранилась на одном их складов более шести лет. Установлено, что в Ливан нитрат аммония доставило из Грузии судно, принадлежавшее российскому бизнесмену Игорю Гречушкину. Груз был позже конфискован, так как судовладелец отказался оплачивать портовые сборы, услуги лоцмана и прочие расходы. В настоящее время Гречушкин проживает с женой и сыном на Кипре. После взрывов его допросила местная полиция по просьбе ливанских коллег, но никаких обвинений предъявлено ему не было.

В результате взрывов погибли более 150 человек. Около 5 000 получили различные ранения. Более 300 тысяч жителей Бейрута остались без крыши над головой. Порт, который является главной транспортной артерией Ливана, находящегося на протяжении уже нескольких лет в состоянии тяжелейшего экономического и финансового кризиса, разрушен. Уничтожено крупнейшее в стране зернохранилище. Правительство Ливана оценивает материальный ущерб в 4 миллиарда долларов.

Ливанцы обвиняют власти в преступной халатности, коррупции, неумении управлять страной. Гнев общества вызвало заявление президента Ливана Мишеля Ауна о том, что он не станет обращаться за международной помощью для расследования причин трагедии 4 августа. К этому его призывают не только сами ливанцы, но и представители других стран мира. В частности, свою помощь предложил президент Франции Эммануэль Макрон, посетивший Бейрут после взрывов.

Массовые демонстрации в ливанской столице начались сразу после того, как Макрон пообщался с людьми на улице и выразил им свои соболезнования.

Демонстранты жгут портреты президента Ауна. Люди требуют отставки главы государства и всего правительства.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб записал видеообращение к соотечественникам. Он заявил, что согласен с проведением досрочных выборов, и назвал их «единственным способом преодолеть кризис». Диаб пообещал 10 августа обсудить вопрос выборов с членами кабинета министров.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что среди погибших в Бейруте оказался гражданин Украины 32-летний Вильям Азар.

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