Вместе с украинскими журналистами в Минске задержали россиянина, его жена в это время родила дочь

У задержанного и депортированного из Беларуси журналиста «Настоящего времени» Юрия Баранюка 7 августа родилась дочь, он же узнал об этом в автозаке по пути в аэропорт, сообщил он в Facebook.

По словам Баранюка, пользоваться телефоном им запретили, однако на подъезде к гостинице, откуда журналисты забирали вещи, телефон Ирины Ромалийской подключился к Wi-Fi и она получила доступ к уже поступившим сообщениям.

Туда оператор Александр Глебов успел написать, что жена Юрия родила девочку.

«По времени это произошло почти в тот же момент, что и наше задержание. Конечно, у меня слезы проступили на глазах. Мне было очень радостно. Я уверен, что какие-то положительные эмоции испытали и люди в штатском, и омоновцы, которых к нам приставили. Ира (Ромалийская. — Авт.) очень громко меня поздравила и даже встала обнять, Иван Гребенюк протянул и пожал руку. Хотя особой свободы движения нам не давали, но тут препятствовать не стали», — рассказал Баранюк, опубликовав фото бирки новорожденной.

Он также признался, что очень боялся за жену и ее состояние, если она узнает о его задержании.

Скрин поста журналиста

Девочку решили назвать Софией — так решили старшие дети журналиста.

Напомним, журналистов депортировали из Беларуси в ночь на 8 августа, запретив въезд в страну сроком на 10 лет. Вместе с украинцами в Одессу пришлось выехать и репортеру «Настоящего времени», гражданину РФ Юрию Баранюку. Поводом для депортации стало отсутствие у журналистов аккредитации.

Фото Эхо Москвы

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