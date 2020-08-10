Не тратьте деньги и позаботьтесь о здоровье: гороскоп на 10 августа для всех знаков зодиака

Понедельник, 10 августа, — день, когда не стоит браться за масштабные дела или грандиозные проекты. Сегодня следует позаботиться о своем здоровье. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 10 августа для всех знаков зодиака. Гороскопы на каждый день читайте здесь.

ОВЕН

Появится шанс довести до конца то, чему в последнее время вы отдавали много сил и времени. Некоторым представителям знака удастся улучшить свое материальное положение. Позаботьтесь о профилактике хронических недугов.

ТЕЛЕЦ

В делах от вас в этот день потребуется повышенное внимание и сосредоточенность. В романтических отношениях звезды сулят прекрасную возможность открыть для себя что-то новое.

БЛИЗНЕЦЫ

Не исключено, что ради перспективного будущего придется поставить чужие интересны выше своих. И хотя вам это не по душе, но только таким способом сумеете достигнуть желаемого.

РАК

Постарайтесь как можно больше успеть сделать в первой половине дня, так как после обеда окажется довольно трудно что-либо решить. Общение с близкими и друзьями подарит незабываемые положительные эмоции.

ЛЕВ

Во многом вам будет сопутствовать удача. Однако на службе некоторые дела могут продвигаться со скрипом. Коллеги не откажут вам в помощи в трудную минуту, так что можете на них смело рассчитывать. Вечером не исключено романтическое свидание.

ДЕВА

Для того чтобы добиться желаемого, придется приложить немало усилий. Но плоды вашего труда несказанно порадуют вас. В этот день звезды рекомендуют позаботиться о профилактике сердечно-сосудистой системы, также стоит поберечь глаза.

ВЕСЫ

На службе не исключены какие-то проблемы. Благодаря вашему красноречию и дипломатичности сумеете безболезненно выйти из затруднительной ситуации. Не спешите сегодня тратить деньги почем зря.

СКОРПИОН

На этот день лучше не планировать важные переговоры или деловые встречи — вы вряд ли останетесь довольны результатом их проведения. Не исключены неожиданные денежные поступления.

СТРЕЛЕЦ

За вашей спиной, скорее всего, затеяли нехорошую игру. Придется собрать все свои силы и применить знания и опыт для того, чтобы одержать победу над недругами. Полноценный сон поможет восстановить утраченную энергию.

КОЗЕРОГ

Довести начатое до конца будет весьма проблематично. В этот день стоит рассчитывать только на себя. Позаботьтесь о состоянии желудочно-кишечного тракта, воздержитесь от употребления тяжелой пищи или непривычных для вас продуктов.

ВОДОЛЕЙ

Следует проявить осторожность в делах, особенно в совместных проектах. Не исключено, что придется в срочном порядке исправлять чужие ошибки. Будьте готовы к импровизации, а в некоторых случаях, возможно, нужно будет идти на риск.

РЫБЫ

День может выдаться довольно напряженным. Практически не располагая информацией, придется принимать важные решения. Будьте аккуратней с деньгами, не тратьте их на ненужные мелочи. Также держитесь подальше от незнакомых животных — сегодня велик риск быть укушенным или поцарапанным.

Хорошего вам дня!

Ранее астролог Людмила Булгакова рассказала эксклюзивно для «ФАКТОВ», когда лучше на этой неделе, с 10 по 16 августа, ухаживать за собой, заниматься спортом и убирать урожай на длительное хранение.

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