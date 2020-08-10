Львам не стоит давать деньги в долг, а Скорпионам — рассказывать о своих планах: гороскоп на неделю



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ОВЕН. Придется приложить немало усилий для достижения задуманного. Это хороший период для восстановления утраченных связей, дружеских посиделок, признаний в любви.

ТЕЛЕЦ. Активные и решительные действия помогут открыть перед вами новые и перспективные горизонты. Будьте готовы к риску и не стесняйтесь проявлять настойчивость и требовательность.

БЛИЗНЕЦЫ. Следует проявить особую осторожность тем, кто имеет дело с деньгами, важными документами или связан с точными науками. Будьте внимательны к любым мелочам, чтобы не допустить серьезную ошибку. Некоторым представителям знака звезды сулят судьбоносную встречу.

РАК. Не стоит форсировать события, пусть все идет своим чередом. Старайтесь в этот период рационально использовать свои силы, физические перегрузки могут негативно сказаться на здоровье.

ЛЕВ. Будьте осторожны с теми, кто поет вам дифирамбы. Вполне вероятно, что за вашей спиной эти люди захотят провернуть свои дела. В это время не стоит брать или давать деньги в долг. Выходные посвятите полноценному отдыху.

ДЕВА. Нынешний период не подходит для визитов в государственные инстанции — решение вопросов может затормозиться или вовсе погрязнуть в бюрократическом болоте. Чтобы организм не дал сбой, старайтесь полноценно отдыхать и высыпаться.

ВЕСЫ. Представится шанс значительно продвинуться вперед, следует только четко определиться с выбором пути. Сейчас велик риск травматизма, поэтому будьте осторожны и почаще смотрите под ноги.

СКОРПИОН. Предстоит активный и довольно успешный период, который будет насыщен яркими событиями. Старайтесь только не распространяться о своих планах — велика вероятность того, что вам захотят помешать в их осуществлении.

СТРЕЛЕЦ. Прислушивайтесь ко всему сказанному — полученная информация может вам вскоре пригодиться. В финансовой сфере стоит рассчитывать только на собственные силы.

КОЗЕРОГ. Неплохой период для заключения сделок, подписания важных бумаг. Также это время окажется весьма удачным в материальном плане, не исключены солидные денежные поступления

ВОДОЛЕЙ. Гороскоп предупреждает: будьте внимательны и осторожны, иначе рискуете многое потерять. Нестандартный подход к решению возникшей проблемы даст отличный результат. Не забывайте о таком чувстве как зависть, и не выставляйте свою личную жизнь напоказ.

РЫБЫ. На службе предстоит довольно сложный период, придется на ходу подстраиваться под меняющиеся обстоятельства. Зато на личном фронте все будет складываться просто замечательно. Сейчас не стоит брать кредиты и совершать крупные покупки.

Ранее Хаял Алекперов — дважды победитель «Битвы экстрасенсов» — составил для «ФАКТОВ» любовный гороскоп на август для всех знаков зодиака.

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