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Гороскоп

Благоприятный, но не слишком плодотворный день: гороскоп на 11 августа для всех знаков зодиака

21:40 10 августа 2020
гороскоп
Петр КОТОВ, специально для «ФАКТОВ»

Вторник, 11 августа, — день, когда многие вопросы следует решать спокойно, без лишней суеты.

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 11 августа для всех знаков зодиака.

Гороскоп на каждый день читайте здесь.

ОВЕН

Ваш организм нуждается в покое, воздержитесь в этот день от физических и умственных перегрузок. Контролируйте свои расходы — чтобы не потратить лишнего, в магазин желательно идти с подготовленным списком.

ТЕЛЕЦ

Не ждите от нынешнего дня слишком многого, лучше занимайтесь обычными повседневными делами. Это хорошее время для наведения порядка как в доме, так и в своих мыслях.

БЛИЗНЕЦЫ

Сейчас вы полны сил и энергии, поэтому сумеете справиться с любой поставленной перед вами задачей. Не исключено знакомство, которое впоследствии может перерасти в серьезные отношения.

РАК

Настроиться на рабочий лад будет весьма проблематично, но все же придется собраться с силами, чтобы довести начатое до логического конца. Некоторым представительницам знака окажется довольно трудно найти общий язык с окружающими. Старайтесь не давать волю негативным эмоциям — в ближайшее время страсти улягутся и все войдет в привычную колею.

ЛЕВ

Ожидается благоприятный, но не слишком плодотворный день. Каких-то успехов вы вряд ли добьетесь, зато сумеете довольно неплохо провести время. Не исключены знакомства или встречи с интересными людьми.

ДЕВА

Сдвинуть что-то с мертвой точки в одиночку у вас сегодня вряд ли получится, даже не пытайтесь. К счастью, найдутся те, кто готов прийти вам на помощь. Старайтесь правильно распределять нагрузки на мышцы рук и спины, иначе рискуете заработать растяжение.

ВЕСЫ

День хорош для деловых встреч и поездок, можно обсуждать планы на будущее. Некоторым представится шанс удачно решить финансовые проблемы, вложив деньги в перспективный проект. В амурных вопросах день также окажется многообещающим.

СКОРПИОН

Если будете действовать осторожно и без спешки, сумеете обойти все преграды, которые могут возникнуть на вашем пути. Держитесь подальше от несимпатичных вам людей, и уж тем более не стоит иметь с ними никаких дел.

СТРЕЛЕЦ

Благодаря приливу сил и энергии сумеете быстро справиться с важными и неотложными делами. Некоторым одиноким представителям знака звезды говорят, что не стоит опускать руки и пенять на судьбу. Для вас сегодня актуальна поговорка: «кто ищет — тот всегда найдет».

КОЗЕРОГ

Сейчас следует сохранить доброжелательные отношения с окружающими, даже если для этого придется пожертвовать своими планами или принципами. Старайтесь больше времени проводить с семьей, уделите пристальное внимание детям.

ВОДОЛЕЙ

Звезды советуют умерить пыл. Не стоит слишком рьяно браться за что-то грандиозное — может не хватить сил или опыта. Желательно в этот день посидеть на легкой разгрузочной диете. Употребляйте больше воды, откажитесь от жирного, жареного и острого.

РЫБЫ

Напряженный день. Сегодня поменьше рассказывайте о себе, и уж тем более ни с кем не делитесь своими планами. На службе могут возникнуть какие-то проблемы, из-за чего не исключены конфликтные ситуации с коллегами. Во второй половине дня дел может прибавиться, так что придется изрядно потрудиться.

Хорошего вам дня!

Ранее астролог эксклюзивно для «ФАКТОВ» составил прогноз на всю неделю с 10 по 16 августа.

Читайте также: Проблемы с суставами и нервные срывы: гороскоп здоровья на август

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