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Крупный белорусский завод остановился из-за забастовки: к нему приехали автозаки

17:28 10 августа 2020
завод

В Беларуси приостановило работу крупное метпредприятие — БМЗ в городе Жлобине. Несколько цехов Белорусского металлургического завода объявили забастовку до 12 августа. Тем временем к предприятию съезжаются автозаки и подтягиваются силовики.

Как сообщает агентство Tut.by, кроме автозаков возле производственного комплекса замечены автобусы с отрядами ОМОНа. Руководство предприятия отсутствует на рабочем месте.

Напомним, еще до выборов рабочие завода заявили о готовности выйти на забастовку, если результаты волеизъявления будут сфальсифицированы. Призывы поддержать протест активно распространялись в соцсетях.

Об аналогичной готовности к забастовке 10 августа заявили и другие белорусские предприятия. Так, в местных СМИ появились данные, что к протестам присоединился знаменитый БелАЗ (Белорусский автомобильный завод), но пока подтверждения этой информации нет. Также о предстоящей забастовке заявили рабочие «Гродно Азот» и «СветлогорскХимволокно».

Аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич предупреждает, что протестные акции могут пройти на предприятиях в Минске и областных центрах.

Как сообщали «ФАКТЫ», согласно последним озвученным данным от ЦИК Беларуси, у Александра Лукашенко 80,08% голосов, у Светланы Тихановской — 10,09%.

Фото metalinfo.ru

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