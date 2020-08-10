«У «АМКУ нет законных оснований отказывать в заявке на концентрацию акций ПАО «Мотор Cіч», — DCH

В понедельник, 10 августа, на официальном сайте группы DCH Александра Ярославского была размещена информация о юридической позиции DCH по вопросам, связанным с ПАО «Мотор Cіч». Ранее Ярославский неоднократно подтверждал свою заинтересованность в приобретении предприятий тяжелой промышленности, а на прошлой неделе совместно с китайскими инвесторами ПАО «Мотор Cіч» подал заявку на концентрацию акций в АМКУ.

Напомним, приобретение акций «Мотор Cіч» китайскими инвесторами с 2017 году блокировалось действиями АМКУ и СБУ. Впоследствии рассматривался вопрос общей заявки китайской компании-акционера Skyrizon и госконцерна «Укроборонпром», однако договоренность так и не была реализована до истечения срока ее действия, а руководство концерна назвало вопрос утратившим актуальность.

Китайские инвесторы «Мотор Cіч» заявляют о своем намерении «при участии DCH начать проект на правильной основе».

«Мы уверены, что сможем создать процветающую, прибыльную и жизнеспособную „Мотор Січ“ со всей её энергией и потенциалом. Мы полностью поддерживаем заявление Александра Ярославского, владельца и президента компании DCH, поскольку мы знаем его как человека, искренне и безоговорочно преданного интересам Украины», — сказано в информации Совета директоров Skyrizon.

Также руководство компании сообщает о готовности использовать все законные средства для защиты своих инвестиций в национальном и международном правовом поле.

В DCH расценивают аресты, наложенные на акции «Мотор Січ» cудом и ГПУ, как силовое давление на бизнес, которое нарушает права всех без исключения акционеров предприятия, а не только Skyrizon и DCH. «В результате арестов действует запрет на перерегистрацию акций и выдачу реестра акционеров в отношении всех 100% акций. А значит, владельцы акций ПАО „Мотор Січ“ уже 3 года не могут распоряжаться принадлежащим им имуществом, принимать участие в управлении предприятием и контролировать соответствие принимаемых менеджментом решений своим экономическим интересам. Хозяйственная деятельность предприятия парализована, возможности для восстановления стабильной работы и привлечения новых инвестиций отсутствуют. Поэтому арест акций не только не способствует „обеспечению сохранности имущества“, а, наоборот, последовательно ведет „Мотор Cіч“ к уничтожению».

В DCH подчеркнули, что акционеры ПАО «Мотор Cіч» имеют все основания рассматривать действия украинских правоохранительных органов как давление на бизнес и обращаться в международные судебные институты, чтобы положить конец этому вопиющему произволу и восстановить свои нарушенные права.

«Если за этим последуют обращения в международный арбитраж, то государство Украина будет вынуждено компенсировать убытки и нести колоссальные репутационные потери. Поэтому мы надеемся, что наше государство в дальнейшем воздержится от любой формы нелегитимного поведения органов госвласти (АМКУ и др.), которая бы не соответствовала международным стандартам обращения с иностранными инвесторами», — говорится в юридической позиции компании.

На информационный запрос «ФАКТОВ» обосновать затягивание согласования на концентрацию акций ПАО «Мотор Cіч», в отделе коммуникаций АМКУ нам предложили ознакомиться с официальным заявлением на сайте.





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