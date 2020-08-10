В Ливане после взрывов и массовых протестов правительство уходит в отставку

В Ливане готовится отставка правительства на фоне массовых протестов и силового захвата зданий государственных органов. Министры собрались на экстренное заседание, итогом которого должен стать уход Хасана Диаба с поста премьер-министра и формирование новой команды в исполнительной власти.

В 19.30 10 августа Диаб намерен выступить с телеобращением к нации. Ожидается, что именно тогда будет официально объявлено о смене правительства Ливана. Об этом сообщает издание Daily Star.

После серии взрывов в столице Ливана 4 августа и последовавших за ними массовых протестов состав правительства покинули ключевые фигуры. Только за два дня 9−10 августа в отставку подали министр окружающей среды, министры юстиции и информации. 10 августа написал заявление об уходе глава Минфина. В отставку также подали девять членов парламента Ливана.

Напомним, вследствие взрывов в порту Бейрута погибли более 160 человек, взрывной волной разрушены сотни домов в столице. Вскоре после трагедии в Ливане начались антиправительственые протесты: участники акций считают, что к взрывам привела преступная бездеятельность властей.

Фото the961.com

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