В США покончила с собой Дэйзи Коулмен — 23-летняя американка, которая посвятила себя тому, что помогала юным жертвам сексуального насилия. Она знала на собственном опыте, что это такое. Дэйзи было 14 лет, когда ее изнасиловали. Ее история рассказывается в документальном фильме «Одри и Дэйзи», снятом компанией Netflixв 2016 году. Коулмен снялась в нем. Картина получила престижную премию Peabody Award за «честный и волнующий рассказ о сексуальном насилии и соцсетях, и о том, какие последствия все это может иметь в жизни жертв».

В январе 2012 года в городе Мэривилл, штат Миссури, был арестован 17-летний Мэттью Барнетт. Его обвинила в изнасиловании 14-летняя Дэйзи Коулмен. Также обвинения были выдвинуты против еще двух подростков. 15-летний приятель Барнетта обвинялся в том, что изнасиловал 13-летнюю подругу Дэйзи, а третий подросток присутствовал при этом и снимал происходящее на смартфон.

Когда все закончилось, Мэттью развез девочек по домам. Дэйзи была без сознания. Барнетт положил ее на крыльце и уехал, даже не позвонив в дверь. Коулмен пролежала на улице всю ночь. Когда утром ее нашла мать, волосы девочки примерзли к крыльцу!

Так выглядели Дэйзи Коулмен и ее подруга, которую тоже изнасиловали, в январе 2012 года

Казалось, в этом деле было все предельно ясно. Однако в 2013 году окружной прокурор снял все обвинения. Сделано это было на основании показаний Мэттью, который утверждал, что секс с девочками был по обоюдному согласию. Оказалось, что главный обвиняемый является внуком влиятельного политика Рекса Барнетта, бывшего члена законодательного собрания штата, избиравшегося туда четыре срока подряд. Мистер Барнетт был членом комитетов, которые занимались вопросами уголовного права, общественной безопасности и правоохранительных органов. Он прекрасно знал многих работников прокуратуры и офицеров полиции во всем Миссури.

Парни, которых обвинили в изнасиловании Дэйзи. Слева внук влиятельного политика Мэттью Барнетт

Для Дэйзи и ее семьи наступили кошмарные дни. После того как девочка рискнула выдвинуть официальные обвинения против юного Барнетта, она стала мишенью для ежедневного буллинга. И не только она сама. Отец Дэйзи был врачом. Он погиб в 2009 году в результате ДТП. Миссис Коулмен осталась с четырьмя детьми — тремя сыновьями и дочерью. Всю семью, после того что произошло с Дэйзи, стали третировать. Мелинда Коулмен ежедневно получала анонимные угрозы. Она работала ветеринаром в одной из клиник Мэривилла. Ее уволили без объяснения причин. Затем при весьма странных обстоятельствах сгорел дом, в котором жили Коулмены. Также сгорел дом и семьи второй жертвы изнасилования.

Мелинда была вынуждена месте с детьми переехать в Олбани. Но и там проблемы не закончились. В июне 2018 года младший брат Дэйзи Тристан погиб в автокатастрофе в возрасте 19 лет. Обстоятельства трагедии не выяснены до конца по сей день.

Дэйзи несколько раз пыталась покончить с собой, однако она находила в себе силы продолжать борьбу. Девушка воодушевилась, когда осенью 2013 года группа активистов Anonymous подняла большой шум на всю страну, требуя справедливого расследования двойного изнасилования в Мэривилле. В издании The New Republic в конце года вышла статья, в которой этот город был назван «адом беззакония».

В 2014 году был назначен специальный прокурор, который возобновил расследование дела. Но и он не смог добиться жесткого наказания для внука влиятельного политика. Мэттью Барнетт признался только в одном преступлении — неосторожном обращении с несовершеннолетней. Так суд классифицировал тот факт, что он оставил Дэйзи ночью на улице. Судья приговорил Барнетта к четырем месяцам тюрьмы, которые были затем заменены на двухлетний условный срок.

Дэйзи Коулмен пыталась помогать другим девушкам, которые стали жертвами сексуального насилия

Общаясь с Anonymous, Дэйзи и ее старший брат Чарли узнали о множестве других подобных случаях в стране. И почти везде насильники уходили от наказания, а жертвы страдали от буллинга и подвергались различным унижениям. Дэйзи и Чарли решили, что посвятят себя борьбе с сексуальным насилием и будут помогать девушкам, пережившим подобный кошмар.

Особенно поразила Коулменов история Одри Потт из Калифорнии. В сентябре 2012 года 15-летняя девочка покончила с собой в городе Саратога. За восемь дней до самоубийства она стала жертвой группового изнасилования. Его совершили трое 16-летних подростков.

3 сентября 2012 года Одри участвовала в вечеринке с десятком других школьников. Подростки где-то украли ром. Кто-то еще принес водку. Потт впервые попробовала спиртное. Девочка быстро опьянела. Ее затащили наверх в спальню. Там ее изнасиловали трое тинейджеров. Они нанесли на тело Одри несколько похабных рисунков маркерами. Происходящее снималось на смартфоны. Фотографии выложили в соцсетях.

Одри Потт

Утром Одри проснулась и ничего не помнила о том, что случилось накануне. Она обнаружила на своем теле рисунки. А соцсети уже бурлили. Ее страничка в Facebook была завалена грязными комментариями. Это был жестокий буллинг.

Одри писала: «Моя жизнь уничтожена… Вся школа знает… Мне никогда не избавиться от этой репутации… Все знают, какая я плохая… Я хочу, чтобы все кончилось…»

Одри Потт повесилась, не выдержав издевательств. Ее родители смогли добиться возбуждения уголовного дела только спустя полгода! Поскольку обвиняемые были несовершеннолетними, их имена не оглашались. В итоге двое из них получили по 30-дневному сроку, третий — 45 суток. Имена были названы уже позже.

Родители Одри подали также гражданские иски. Они хотели доказать, что подростки несут ответственность за смерть их дочери. Фактически это было доведение до самоубийства. Дело закончилось тем, что насильники публично признали себя виновными в изнасиловании и признали свою решающую роль в смерти Одри Потт. Их семьи выплатили родителям девочки в общей сложности 950 тысяч долларов. Кроме того, юноши дали согласие на то, чтобы их сняли для фильма «Одри и Дэйзи»…

Мелинда Коулмен говорит, что ее дочь так и не смогла победить своих демонов. «Мы все можем только догадываться, что происходило в ее душе эти несколько лет. Исцеление после такого проходит мучительно и долго. Она боролась как могла. Но демоны победили… Дэйзи была замечательной дочерью и моей лучшей подругой. Как я хотела забрать ее боль себе! Я не смогу жить без моей девочки», — сказала Мелинда.

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