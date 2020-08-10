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Протесты охватили крупнейшие города Беларуси: силовики не церемонятся, слышны взрывы (фото, видео)

22:22 10 августа 2020
беларусь

В Беларуси вечером 10 августа столкновения силовиков с протестующими наблюдались не только в Минске. Спецназ попытался разогнать уличные протесты и в других крупных городах. Особенно жестким противостояние оказалось в Бресте. Также бойцов ОМОНа во всеоружии видели в центре Гродно, Мозыря, Гомеля, Новополоцка.

Как сообщает Telegram-канал Nexta, в Минске протестующие автомобилями блокируют дороги, чтобы не могли проехать автозаки и автобусы с силовиками.

На улице возле метро Пушкинская собравшиеся пытаются соорудить нечто наподобие баррикады.

В Бресте в центре слышна стрельба. Спецтехника пытается разогнать акцию протеста. Силовики попытались разделить толпу протестующих на мелкие группы.

В Гродно неожиданно прекратил работу крупный торговый центр. ОМОН задерживает выходящих. Автобус силовиков сбил человека. Очевидцы говорят, что мужчину предварительно еще и избили.

гродно

В Мозыре уже есть пострадавшие от бойцов ОМОНа, слышны выстрелы. В Новополоцке силовики применили светошумовые гранаты.

Напомним, ранее журналист-международник, аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей объяснил, что неорганизованность белорусского сопротивления — это его недостаток, но в этом и его преимущество. О том, как президент Беларуси собирается подавлять протесты, подробно в статье «Как украинский опыт помогает Лукашенко удержаться у власти».

Фото tut.by, nextalive/Telegram

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