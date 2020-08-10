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Светлана Тихановская исчезла и не выходит на связь
В Беларуси оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская не выходит на связь. Последний раз публика видела Светлану заходящей вместе с адвокатом в здание Центральной избирательной комиссии в Минске. Официальный Telegram-канал штаба Тихановской подтвердил, что кандидат собиралась подать жалобу в ЦИК и опротестовать результаты голосования.
Обратно к публике адвокат вышел один. Он объяснил, что его клиентка осталась в Центризбиркоме для разговора с комиссией.
Связаться со своим лидером не могут даже представители штаба Тихановской. Команда кандидатки уверена, что Светлана покинула здание ЦИК через черный ход и куда-то уехала. Telegram-канал «Беларусь Сейчас» приводит заявление пресс-секретаря штаба о том, что телефон Тихановской доступен, но она не берет трубку.
Напомним, ранее Тихановская заявила, что не будет участвовать в уличных протестах, охвативших столицу и крупные города Беларуси. В штабе решили, что появление кандидатки на акциях «может вызвать какие-то провокации».
Как сообщали «ФАКТЫ», журналист-международник, аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей уверен, что Тихановская не сможет сейчас поднять людей на сопротивление.
Фото wikimedia.org139
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