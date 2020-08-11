Платить придется: стало известно, как Иран вынудят выплатить компенсацию МАУ

Несмотря на заявление главы Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани, его стране придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о тех же компенсации.

Об этом написал в своем Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Мне трудно представить возможность избежать иранской стороной ответственности за сбитый украинский Боинг, и это понимают все причастные игроки», — написал Енин.

Также дипломат добавил, что во время двусторонних переговоров иранская сторона подтвердила свою готовность возместить ущерб, в т. ч. и авиакомпании МАУ, представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны. «Мы договорились включить этот вопрос в повестку дня следующего раунда переговоров», — добавил замглавы МИД.

«Действительно самолет МАУ был застрахован в одной из европейских страховых компаний, которая в свою очередь перестраховала свои риски у других страховщиков. Соответственно, Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о тех же компенсациях», — пояснил Енин.

Как известно, объемы компенсаций за сбитый иранскими войсками самолет «Международных авиалиний Украины» будут вычислять только после того, как Иран продемонстрирует готовность завершить расследование и наказать виновных.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве в июле завершились переговоры Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины с представителями Исламской Республики Иран по авиакатастрофе рейса PS752 под Тегераном. Следующий раунд переговоров по сбитому пассажирскому самолету авиакомпании МАУ состоится в октябре 2020 году в Тегеране.

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