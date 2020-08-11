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Светлана Тихановская покинула Беларусь
Оппозиционная кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская покинула страну. Вечером 10 августа политик перестала выходить на связь даже с собственным избирательным штабом. 11 августа стало известно, что Тихановская находится в Литве.
Информацию о местонахождении кандидатки подтвердил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. «Светлана Тихановская в безопасности», — сообщил он.
Ранее Тихановская объявила, что посоветовалась со своим штабом и решила не принимать участие в уличных протестах в Беларуси.
О том, почему Тихановская не сможет возглавить акции сопротивления, а Лукашенко сохранит президентское кресло, подробно в статье «Как украинский опыт помогает Лукашенко удержаться у власти».279
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