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Еще один белорусский завод присоединился к забастовке: людям угрожают невыплатой зарплаты

12:32 11 августа 2020
забастовка

В Беларуси набирает обороты объявленная накануне масштабная забастовка. К протестам на БМЗ в Жлобине присоединился Минский электротехнический завод им. Козлова.

Видео с акции опубликовал Telegram-канал Nexta live. В митинге принимали участие несколько сотен человек. Руководство завода намекало, что из-за забастовки сотрудники могут остаться без зарплаты, но акция не прекратилась.

Главными требованиями протестующих являются: прекращение насилия над безоружными гражданами и освобождение задержанных участников уличных акций.

акция

Протесты в Беларуси поддержали также сотрудники Института порошковой металлургии в Минске.

Напомним, аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей полагает, что в Беларуси начнется политика завинчивания гаек и подавления протестов в зародыше. Об этом в статье «ФАКТОВ» «Как украинский опыт помогает Лукашенко удержаться у власти».

Фото charter97.org, nexta live/Telegram

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