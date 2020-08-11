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Еще один белорусский завод присоединился к забастовке: людям угрожают невыплатой зарплаты
В Беларуси набирает обороты объявленная накануне масштабная забастовка. К протестам на БМЗ в Жлобине присоединился Минский электротехнический завод им. Козлова.
Видео с акции опубликовал Telegram-канал Nexta live. В митинге принимали участие несколько сотен человек. Руководство завода намекало, что из-за забастовки сотрудники могут остаться без зарплаты, но акция не прекратилась.
Главными требованиями протестующих являются: прекращение насилия над безоружными гражданами и освобождение задержанных участников уличных акций.
Протесты в Беларуси поддержали также сотрудники Института порошковой металлургии в Минске.
Напомним, аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей полагает, что в Беларуси начнется политика завинчивания гаек и подавления протестов в зародыше. Об этом в статье «ФАКТОВ» «Как украинский опыт помогает Лукашенко удержаться у власти».
Фото charter97.org, nexta live/Telegram157
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