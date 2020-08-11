Лукашенко допустил ошибку, нарисовав себе привычные 80%: что пишут на Западе о событиях в Беларуси

События в Беларуси сегодня самая горячая тема в западных СМИ. Массовые протесты и их жесткое подавление в бывшей советской республике поражают иностранных наблюдателей. «ФАКТЫ» отобрали публикации, авторы которых стремятся проанализировать происходящее и дать свой прогноз дальнейшего развития ситуации.

The Financial Times

В самом сердце Европы тысячи протестующих, несмотря на разрывы светошумовых гранат и слезоточивый газ, снова противостоят авторитарному правлению. Как будут развиваться события в Беларуси в ближайшие дни, предсказать практически невозможно. Но очевидно одно — переломный момент наступил.

Бывшая советская республика уже не раз становилась свидетелем сомнительных побед президента Александра Лукашенко. Недовольство людей затем жестоко подавлялось. Но никогда еще желание перемен не было таким ощутимым, а отношение к демонстрантам — таким безжалостным, пишет газета.

Издание отмечает, что Лукашенко за 26 лет пребывания у власти не раз «проявлял свой циничный талант в умении натравливать Москву и Брюссель друг против друга». Он снова использовал этот прием. С Евросоюзом президент Беларуси заигрывал, обещая демократические уступки, которые, как показали нынешние выборы, носили лишь косметический характер. Одновременно Лукашенко дразнил Москву своим сближением с ЕС. Более того, он отказал Владимиру Путину в ускоренном развитии процесса создания союзного государства.

Теперь, когда хитрости лидера Беларуси стали очевидны, Брюссель оказался перед крайне сложным выбором. «Западным столицам необходимо будет оказать поддержку оппозиции для проведении свободных выборов. Как и во время украинских событий 2014 года, им придется решить, насколько они готовы противостоять российскому президенту Владимиру Путину. Путин недолюбливает Лукашенко, но не захочет, чтобы Беларусь ускользнула из сферы влияния Москвы, а стареющий авторитарный политик был смещен. Однако более важным является желание белорусского общества установить систему и власть, которые будут соответствовать их стремлению к свободе и плюрализму. Это не вопрос втягивания Беларуси в западный лагерь. Речь идет об отказе от дискредитировавшего себя режима в интересах народа страны… Неспособность к решительным действиям подорвет приверженность ЕС демократическим ценностям», — считает The Financial Times.

Axios

Влиятельный вашингтонский портал Axios рассматривает эту же проблему в аспекте внешней политики США. Авторы публикации считают очевидным тот факт, что Лукашенко стремится удержать власть любыми средствами. Сфальсифицировав результаты голосования, он теперь использует все оставшиеся в его распоряжении инструменты для достижения данной цели.

«За событиями в Минске будут внимательно следить в Москве и Вашингтоне. В течение длительного времени Лукашенко пытался использовать противоречия России и Запада для собственной игры, но сейчас он рискует обозлить обе стороны», — считает Axios.

Администрация Дональда Трампа оказалась в не менее сложном положении, чем руководство ЕС. В декабре 2019 года Лукашенко несколько раз встречался с Путиным, но в итоге отказался от попыток Кремля возродить Союз России и Беларуси. Москва ответила Минску отказом в поставках российской нефти. Уже в феврале Беларусь неожиданно посетил государственный секретарь США Майк Помпео. Подобных визитов не было уже много лет. Помпео пообещал Лукашенко, что США поставят Беларуси «столько нефти, сколько необходимо для того, чтобы обеспечить ее независимость и суверенитет». В апреле были восстановлены в полном объеме дипломатические отношения между США и Беларусью. Произошло это после более чем 10-летнего перерыва. В Минск прибыл посол США. Вашингтон и Брюссель начали переговоры по вопросу ослабления санкций в отношении Беларуси…

Теперь потепление отношений вряд ли возможно. Однако такой резкий возврат к прежней политике наверняка подтолкнет Лукашенко к примирению с Путиным. Москва вернет «младшего брата» полностью под свое влияние.

CNN

Американский телеканал CNN обратил внимание на то, кто поздравил Александра Лукашенко с весьма сомнительной победой на президентских выборах. «Иногда вы можете узнать диктатора по тому, кто у него в друзьях», — считает CNN. Выборы и последовавшие за ними протесты показали, кто остался в числе союзников белорусского лидера.

Первым Лукашенко поздравил председатель КНР Си Цзиньпин. Затем это сделал Путин. «В поздравительном сообщении российский президент Владимир Путин отметил, что прошедшее в воскресенье голосование «несомненно отвечает фундаментальным интересам братских народов России и Беларуси», — подчеркивает CNN.

El Pais

Испанская газета El Pais напоминает, что когда-то Александр Лукашенко «был единственным депутатом белорусского парламента, проголосовавшим против договора 1991 года о роспуске Советского Союза». «Он пытался сохранить в своей стране, по крайней мере частично, элементы СССР», — пишет издание.

Все 26 лет своего пребывания у власти Лукашенко настаивает, что Беларусь является «островом спокойствия и безопасности» в неспокойном мире. «Похоже, сейчас этот остров накрывают яростные волны», — подчеркивает испанская газета.

Созданная Лукашенко «белорусская модель», которой он так гордится, оказалась основана на «репрессиях, запугиваниях, маргинализации оппозиции и контроле над СМИ». Но сегодня в этой модели «появились трещины». «Сначала они были малозаметными, но сейчас стали очевидными на фоне массовых уличных протестов и яростных репрессий со стороны полиции», — считает El Pais.

The Times

Респектабельная британская газета The Times не стесняется в выражениях, описывая происходящее в Беларуси. «Неужели мы вскоре станем свидетелями крушения последней настоящей диктатуры советского образца в Европе?» — пишет издание.

Жестко подавляемые протесты из-за результатов выборов демонстрируют растущую волну гнева в стране, и это все больше напоминает анахроничные события прошлого. «Президент Лукашенко — автократ старой породы. Конечно, на континенте есть и другие правительства с корнями в тирании коммунистического прошлого или делающие ставку на сильного лидера: например, в России, Азербайджане или Венгрии. Но только в Беларуси можно увидеть совершенно уникальное сочетание деспотизма, глупо выглядящих военных фуражек и тракторных слетов. И все это происходит под удушающей властью любящего картошку бывшего директора совхоза», — пишет The Times.

«Страстный энтузиаст хоккея Лукашенко не похож на человека, который испугается и быстро сдастся. Многое будет зависеть от того, перейдут ли на сторону оппозиции правоохранительные или военные структуры», — считает британское издание.

The Guardian

Еще одна известная британская газета — The Guardian — уверена в том, что нынешние события в Беларуси «навсегда изменят страну и статус Александра Лукашенко». Однако пока никто не может сказать, это начало новой политической эры для бывшей советской республики, эпохи динамических изменений и появления настоящего демократического правительства или белорусов ждет «эпоха продолжительных и кровавых репрессий».

Бывший британский посол в Беларуси Найджел Гулд-Дэвис заявил изданию: «Вся страна, по сути, объединилась в своем возмущении. Это очень похоже на революции 1989 года, которые низвергли коммунистические режимы по всей Европе».

The Guardian полагает, что Лукашенко допустил ошибку, нарисовав себе привычные 80% по итогам голосования. «Если бы было объявлено, что Лукашенко набрал 55% голосов, а сам он заявил, что прислушался к людям и готов начать эру примирения, ему, вероятно, удалось бы ограничиться недовольством лишь нескольких политически активных групп. Теперь, похоже, гнев испытывают и те, кто никогда раньше не протестовал», — делает такой вывод британская газета.

Ранее, а эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» аналитик и журналист-международник Игорь Соловей рассказал, как опыт Украины помогает Лукашенко удержаться у власти.

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