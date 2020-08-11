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Политика

Сергей Притула идет в мэры Киева

16:07 11 августа 2020
Сергей Притула

Известный телеведущий Сергей Притула решил баллотироваться в мэры Киева. Об этом он заявил в прямом эфире.

Сергей Притула также представил свою команду, с которой собирается бороться за должность городского головы Киева.

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