«Хочу прояснить факты»: Притула впервые на русском языке обратился к боевикам на Донбассе (видео)

Украина

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула обратился к боевикам «ЛДНР», при этом он подчеркнул, что его первое и последнее русскоязычное видео. Ранее Притула сказал, будет ли он баллотироваться на пост городского головы Киева.

«Хочу обратиться к тем людям, которые заходят на мой канал похейтить из России, а также частично к нашим гражданам, которые живут на территории Донбасса и Крыма. Недавно мои друзья из ВСУ показали мне занятное видео с российским блогером Сладковым, где тот со „щенячьей радостью“ рассказывает о сбитом украинском беспилотнике. Я хочу прояснить некоторые факты», — сказал Притула.

Он уточнил, что вместе с волонтерами купил этот беспилотник для украинских бойцов.

«Вы грохнули его из ЗРК „ОСА“. То есть вы недоговорили. Ребятишки, вы пачкой за 50 тысяч долларов сбили мою пачку в 10 тысяч долларов. Такой обмен 1:5 меня устраивает», — заявил Притула

«Я на пальцах объясню. Когда вы убиваете нашего солдата, его в последний путь провожают всем городом или селом на коленях. Отдают честь защитнику Родины. А когда убивают вашего, его ночью тихонько закапывают, как собаку. А родственников заставляют молчать о причине смерти. Ваши раненые солдаты валяются по унылым больничкам без господдержки. Наши раненые бойцы проходят реабилитацию в клиниках Германии, Чехии, США, Канады и Израиля. И, мне кажется, кто-кто, а израильтяне не стали бы лечить фашистов. Но если они лечат наших солдат, а ваших — нет. Так кто из нас фашист тогда?» — задал Притула риторический вопрос.

«Вы так ловко взяли подмышку борт, который я купил. Так вот, в один прекрасный день вас точно так же под мышкой вынесут из Донецка. Это сделают ваши „орки“ или наш десант, не важно, но главное, что это обязательно будет. Ждите, мальчики», — сказал в завершение Притула.

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Ранее сообщалось, что Притула рассказал, получил ли он орден от Зеленского

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