12 августа 2020

Люди моего поколения, учившиеся в школе в 1960−70-х годах, наверняка помнят советские кампании борьбы за чистоту рук. Причём это касалось не только школ, но и заводов, фабрик, университетов. Члены так называемых «сантроек» (санитарных троек), в состав которых входили самые занудные и приставучие представители трудовых и учебных коллективов, натянув на левое предплечье белую повязку с красным крестом, получали неограниченные полномочия в части издевательства над своими товарищами по работе или учёбе. И, как правило, использовали эти полномочия с редкой для себя эффективностью. При входе в помещение все должны были предъявлять им чистые ладони. И в случае обнаружения следов малейшей грязи виновника отправляли к ближайшему умывальнику оттирать обнаруженную оплошность до полного ее исчезновения.

Вам не кажется, что происходящее с нами сегодня отчасти напоминает то подзабытое прошлое? Карантинные пандемические меры снова возродили современные уже «сантройки», правда, теперь прибегающие к помощи новейших устройств определения симптомов заражения коронавирусом. В связи с этим тема сегодняшнего поста выглядит по меньшей мере актуальной. Ибо она всё о том же — о чистоте человеческого тела и о медицине.

12 августа 1865 года считается датой первого использования в мировой медицинской практике фенола для дезинфекции инструментов и рук хирургов перед проведением операций. Применённый английским хирургом и ученым Джозефом Листером метод, по утверждению экспертов, привёл к снижению смертности после хирургических операций ровно в 3 раза! И это позволило с того момента всем именовать Листера не иначе, как создателем хирургической антисептики.

Как писал в то время известный учёный Джеймс Симпсон, «Человек, который ложится на операционный стол в английских хирургических госпиталях, подвергается большей опасности, чем английский солдат на полях Ватерлоо». Метод обработки ран, применённый Джозефом Листером, позволил оградить их от патогенных микробов и избавить от «больничной инфекции». Я не стану прибегать тут к подробному описанию медицинских процедур, связанных с применением этого открытия. Достаточно будет заметить, что с тех пор многое в медицине начало восприниматься по-новому. И хотя лорда Листера частенько упрекали в том, что он не изобрёл, а просто усовершенствовал то, что было медицинской науке известно до него, это не помешало ученому сообществу признать очевидность его заслуг и даже избрать его президентом Лондонского королевского общества хирургов, а затем и членом палаты лордов. В честь Джозефа Листера даже назвали род бактерий листерия (Listeria). А в Вестминстерском аббатстве саркофаг с телом знаменитого ученого расположили рядом с захоронениями Чарльза Дарвина, Уатта и других выдающихся английских деятелей…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.