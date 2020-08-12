Не давайте пустых обещаний: гороскоп на 12 августа для всех знаков зодиака

В среду, 12 августа, не стоит браться за то, в чем вы сомневаетесь. Также не следует давать пустых обещаний. «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 12 августа для всех знаков зодиака. Больше эксклюзивных астрологических прогнозов читайте здесь.

ОВЕН

Служебные дела потребуют максимальной отдачи сил. Следует помнить, что поспешность и импульсивность могут привести к опрометчивым решениям и грубым ошибкам.

ТЕЛЕЦ

В этот день желательно отложить серьезные дела, лучше заняться чем-нибудь приятным для души. Воздержитесь от крупных приобретений.

БЛИЗНЕЦЫ

Не исключены трудности, но они вряд ли помешают довести до конца начатое. В отношениях с детьми будьте более сговорчивы.

РАК

Все важное следует запланировать на первую половину дня — она окажется более плодотворной. Стоит рассчитывать только на собственные силы, советы окружающих пользы никакой не принесут.

ЛЕВ

Вас могут посетить интересные идеи, постарайтесь хоть часть из них как можно скорее воплотить в жизнь. Сейчас удача на вашей стороне, так что следует по полной воспользоваться этим благоприятным положением звезд.

ДЕВА

Решение серьезных вопросов и важных дел следует запланировать на утро. Не исключено поступление весьма заманчивых предложений, также могут напомнить о себе старые друзья.

ВЕСЫ

Ожидается насыщенный интересными событиями день. На службе не упустите возможность заявить о себе, продемонстрировав профессиональные навыки.

СКОРПИОН

Несмотря на трудности, которые могут подстерегать в этот день, вам все же удастся сохранить оптимизм и чувство юмора. Вероятны денежные поступления, они хоть и окажутся небольшими, но порадуют вас.

СТРЕЛЕЦ

В делах, касающихся финансов, вы можете оказаться просто-таки везунчиком. Удачными будут сделки купли-продажи, сумеете заключить выгодные договора. Звезды говорят, что в этот день неплохо было бы пригласить к себе гостей. Просто так, без всякого повода.

КОЗЕРОГ

На службе сумеете достаточно быстро справиться с накопившимися делами, решить сложные спорные вопросы. Можно вернуться к своим старым проектам — реализовать задуманное окажется не так уж и трудно.

ВОДОЛЕЙ

Из-за неожиданных проблем или недоразумений придется, вероятнее всего, менять планы. Постарайтесь использовать любую ситуацию в своих интересах, вам это вполне под силу.

РЫБЫ

Неплохо бы спуститься с небес на землю и приступить к реальным действиям. Мечты мечтами, а обязанности никто не отменял. Не исключены неожиданные расходы, которые могут быть связаны с кем-то из близких.

Хорошего вам дня!

Лунный календарь на неделю 10−16 августа читайте здесь.

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