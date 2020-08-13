Главный стоматолог ВОЗ призвал жителей планеты отказаться от посещения зубного врача

В связи со стремительным ростом во многих странах числа инфицированных коронавирусной инфекцией людей эксперты Всемирной организации здравоохранения призвали жителей планеты не посещать зубных врачей до окончания пандемии, когда природа опасного заболевания будет хорошо понятна науке.

С заявлением об этом выступил главный стоматолог ВОЗ Бенуа Варенн (Benoit Varenne), пишет Daily Mail.

Посещать дантистов в ВОЗ предложили только в случае крайней необходимости, при острых болях.

По мнению Варенна, риск заразиться коронавирусом из-за стоматологических процедур всё ещё плохо понимается учеными. А поэтому необходимо пока воздержаться от несрочных визитов в стоматологические клиники.

Такие процедуры, как использование сжатого воздуха и сильных потоков воды, ультразвуковая чистка и полировка зубов могут увеличивать содержание в воздухе аэрозольных частиц с коронавирусом, вылетающих из полости рта.

В то же время в ВОЗ признают, что в распоряжении ученых пока нет информации о том, насколько легко коронавирус может распространяться в стоматологических клиниках.

Возможная причина — в том, что многие из них до сих пор работают ограниченно, и стоматологи действительно принимают лишь «срочных» пациентов.

Представители ВОЗ считают, что необходимо провести дополнительные исследования для более глубокого понимания риска. А пока они не проведены, пациентам и дантистам лучше не встречаться.

В то же время после того, как в организации озвучили свою инициативу, ряд ведущих стоматологических клиник заявили, что потребуют компенсации за от государства за упущенную выгоду, ведь все их доходы зависят только от притока пациентов. И если он прекратится, клиникам придется объявить себя банкротами.

«ФАКТЫ» писали, что в украинском Минздраве заявили, что вторую волну коронавирусной инфекции ожидают в октябре-ноябре 2020 года, поэтому желающим посетить дантиста придется «терпеть» как минимум до конца осени.

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