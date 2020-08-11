13 августа 2020

Лет 17−18 назад мы с детьми поехали недели на две отдыхать в Тунис. Андрюша, который сейчас перешёл на третий курс английского университета, тогда, помнится, ещё ездил в колясочке. Такой складывающейся, на маленьких колесиках. А Димочка, уже давно университет закончивший, тогда только собирался поступать в первый класс. Так вот, как раз перед его отправлением в школу мы и решили побывать в этой далекой стране на севере Африканского континента.

Следует заметить, что и город, в котором мы остановились, и проживающие в нем доброжелательные и улыбчивые люди произвели на нас прекрасное впечатление. А чистое спокойное море и уютный старинный порт по соседству с нашим отелем буквально каждый день радовали нас с детьми возможностью и с удовольствием отдохнуть, и с интересом побродить затем по узким переулкам полуразрушенной древней крепости, превращённой в туристический сезон в большое разноцветное торжище.

Бродя по бесконечным рядам многоголосого базара, мы лакомились восточными сладостями и крепким чёрным чаем в маленьких фарфоровых чашечках. А, утомившись, заходили в прохладные ковровые склады и подолгу расспрашивали мастеров о тонкостях производства удивительно красивых изделий ручной работы.

В один из дней (как сейчас помню, это было 13 августа) мы обратили внимание на то, какими нарядными были все женщины, встречавшиеся нам по пути в старый порт. Знакомый уже лавочник на наши расспросы рассказал, что этот день является национальным праздником, посвящённым тунисским женщинам. Учреждён он был не так уж давно, в середине 50-х годов. И каждый год в этот день президент страны сообщал народу о новых привилегиях, даруемых женщинам, которых в Тунисе почитают особо. Ну, например, в наш приезд сотрудникам местной госавтоинспекции было запрещено наказывать женщин-водителей за нарушение правил дорожного движения, если они были совершены после восьми часов вечера и не привели к серьезным последствиям.

А ещё старый мудрый лавочник рассказал мне в связи с этим тунисскую притчу о правителе, решившем узнать, что на белом свете могущественнее всего. Призвал он для этого во дворец самых известных философов и потребовал от них ответа.

— Самым могущественным на свете является наш достопочтимый правитель, — сказал первый философ. И этот ответ весьма понравился правителю.

— Самым могущественным в мире является вино, — сказал второй. И этот ответ тоже пришёлся правителю по вкусу.

— Самой могущественной в мире является женщина, — ответил третий приглашённый. И добавил: — Какими бы сильными и мудрыми ни были великие правители прошлого, всегда находилась женщина, перед чарами которой ни один из них устоять не мог…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.