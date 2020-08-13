«УДАР» и «Европейская солидарность» играют на одном электоральном поле», — эксперт

Сегодня, 13 августа, Центр Разумкова опубликовал результаты социсследования на тему «Электоральные ориентации киевлян на выборах Киевского городского головы и Киевского городского совета».

Так, согласно полученным данным, если бы выборы в Киевсовет прошли в ближайшее воскресенье, то наибольшую поддержку избирателей получила бы партия «УДАР» действующего мэра Виталия Кличко. За нее готовы проголосовать 19,8% избирателей, которые определились с выбором и готовы прийти на участки. На втором месте президентская партия «Слуга народа» с 15% поддержки. На третьем месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,5%. Далее рейтинг политических симпатий распределился следующим образом: за партию «Европейская солидарность» готовы проголосовать 11,4% опрошенных. За ней следуют «Перемога Пальчевського» — с 7,1% поддержки, партия «Сила и Честь» — 5,5% и ВО «Батьківщина» — 5,5%.

Остальные партии набирают менее пяти процентов поддержки: «Голос» — 4,3%, Партия Шария — 3,5%, ВО «Свобода» — 3,4%.

Социолог Алексей Боровский, комментируя электоральную ситуацию, отметил, что политическая сила действующего мэра Виталия Кличко отбирает большое количество голосов у «Европейской солидарности».

«ЕС» не смогла выдвинуть популярного кандидата и отказалась от критики действующего мэра, из-за чего теряет своего избирателя. Этим удачно пользуется Кличко, который играет на том же электоральном поле. Партия Кличко вышла на первое место, и если ситуация не изменится, то тенденция роста рейтинга действующего мэра и его политсилы на фоне падения «ЕС» будет сохраняться", — прогнозирует Боровский.

Также эксперт отметил хорошую динамику политсилы «Перемога Пальчевського».

«Андрей Пальчевский единственный из оппозиционных и внесистемных политиков, который быстро наращивает поддержку. Голоса, которые откололись от „Слуг народа“, ВО „Батьківщина“ и других партий перетекают именно к партии „Перемога Пальчевського“. Уже сейчас новая политическая сила имеет хороший рейтинг поддержки, но при определенных условиях цифры могут еще вырасти. А вот перспективы „Батьківщини“ пока туманны. Ее попадание в городской совет находится под большим вопросом», — считает Алексей Боровский.

Исследование проведено 24 июля — 2 августа 2020 года. Методом личного интервью были опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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