Не вернулся домой с работы: в Беларуси задержали еще одного украинца

Кроме задержанных в Минске украинских волонтеров «Восток SOS», в Беларуси пропал еще один наш соотечественник. Консульство выяснило, что украинца держат в брестском СИЗО.

Мужчина — гражданин Украины — 11 августа не вернулся домой с работы. 12 августа родственники обратились в консульство. Дипломаты установили, что украинца задержали как участника акций протеста. Консулы намерены встретиться с руководством правоохранительных органов Бреста. Об этом сообщает украинский МИД в Telegram.

Омбудсмен Людмила Денисова уточнила, что за последние дни в Беларуси были задержаны четверо граждан Украины. Кроме юноши, имя которого не разглашается, в помощи юристов нуждаются задержанные украинские волонтеры Евгений Васильев и Константин Реуцкий, а также гражданка Украины Оксана Алешина.

Напомним, по итогам президентских выборов во многих городах Беларуси прошли массовые протесты. Особенно жестко силовики действовали в Бресте. 11 августа ОМОН буквально зачистил улицы и площади от людей: даже случайные прохожие и велосипедисты задерживались. В городе были закрыты магазины и кафе, в центр были стянуты автозаки.

Почему силовики жестко разгоняли мирные акции, читайте в статье «ФАКТОВ» Как украинский опыт помогает Лукашенко удержаться у власти.

Фото Nexta live/Telegram

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