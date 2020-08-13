— Раньше мы с Евгением жили в Киеве, но уже пять лет, как переехали на хутор в Полесье, — говорит Наталья Вышинская, создавшая с супругом экоферму. — Наше решение переселиться сюда было спонтанным. Вымотали лихорадочный темп столичной жизни и продолжительный стресс, вызванный столкновениями на Евромайдане и войной. Нам тогда очень хотелось покоя. Первые месяцы в селе обходились благодаря съестным припасам и дровам, оставшимся от Жениной бабушки. Местные жители и все, кто знал нас в Киеве, говорили, что наша затея с переездом — баловство. Мол, отдохнем от городской суеты, соскучимся по привычной жизни (я трудилась в офисе, муж занимался бизнесом) и вернемся. Но мы сделали выбор в пользу размеренной жизни, упоительного воздуха (село находится рядом с лесом) и экологически чистых продуктов. Чувствуем себя гораздо здоровее, чем в Киеве. У нас 60 соток земли, есть сад, который мы порядком обновили: высадили почти 30 новых сортов яблонь, груш, черешен, шелковицы, малины, смородины… Занимаемся переоборудованием старой хаты, построенной Жениным прадедом. Провели в дом воду (она подается насосом из колодца), обустроили биотуалет — диковинку для украинской глубинки.

«Жизнь заставила не только научиться доить коз, но и принимать у них роды»

— Считается, что сельский труд тяжелый, даже изнурительный, — продолжает Наталья. — Но мы с мужем продуктивно работаем на земле, не надрываясь, — в свое удовольствие. Для этого используем передовые методы земледелия, которые не требуют больших трудозатрат и (что очень важно) позволяют получать овощи, фрукты, ягоды без применения химикатов. Взять хотя бы выращивание картошки. Казалось бы, без вспашки земли в этом деле не обойтись. Но мы поступаем проще: покрываем дерн слоем сена, выкладываем на него ряды посевной картошки, присыпая их сеном. Когда ботва прорастает, еще досыпаем сенца. При этом ни грамма химии не используем. Получаем урожай не меньший, чем у тех хозяев, кто применяет традиционную технологию.

Так выглядят картофельные грядки

У нас различные биологические отходы (трава, сено, кора, даже бумага) идут в дело. Закрываем ими грунт вокруг деревьев, кустов, на грядках. Эти отходы называются в сельскохозяйственной науке мульчей, а присыпание ими земли — мульчированием. На покрытой мульчей почве не вырастают сорняки, а значит, не нужно тратить время и силы на прополку. Зато под слоем биоотходов развиваются микроорганизмы, поселяются различные букашки, которые разрыхляют почву, поэтому ее не нужно перекапывать. Этим польза от мульчи не ограничивается. Она хорошо сохраняет влагу, и под ней образуется перегной — природное удобрение. Уверена, что многие экологически чистые методики земледелия были издревле известны в Украине, однако их вытеснила «передовая советская агрономия», предусматривавшая массовое применение химикатов.

— Где вы с мужем научились экологическому земледелию? Например, выращиванию картофеля без необходимости копать грунт?

— В основном, в Интернете. Искали информацию об экологическом хозяйствовании и узнали о нашем соотечественнике, изобретателе особых грядок Владимире Розуме, австралийском натуралисте Билле Моллисоне (к сожалению, уже покойном) и фермере из Австрии Зеппе Хольцере, разработавших методы экологического земледелия (пермакультуру). Основа идеологии этих методов — как можно меньше вмешиваться в природу, искать гармонию с ней. Экологическое земледелие привлекательно еще и тем, что позволяет минимизировать трудозатраты.

Евгений и Наталья Вышинские

— Соседи перенимают у вас опыт?

— Мы рассказываем, как ведем хозяйство, но делаем это, что называется, без фанатизма, чтобы не вызвать негативную реакцию. Многие соседи переняли у нас метод мульчирования, и теперь им не нужно часами вымахивать сапкой на огороде. А вот выращивать картошку между слоями сена односельчане пока не рискуют.

Мы живем на Полесье, торфяные грунты которого отлично подходят для выращивания черники, малины, смородины, клюквы, голубики и других ягод. Обращаем на это внимание односельчан, объясняем: вместо того, чтобы искать работу в городе, тратить массу времени и сил на поездки туда, разумнее всерьез заняться выращиванием ягод на продажу. Люди прислушиваются, у нас в округе уже даже появились небольшие ягодные кооперативы.

Очень благодарны нашим соседям за помощь — они научили нас многому, что нужно знать и уметь фермеру. Особенно мы нуждались в их поддержке на первых порах, ведь мало что смыслили в сельской жизни. Даже толком не знали, как печку растопить. Запомнилось, как вскоре после переезда я самостоятельно затопила печку, затем вышла во двор, любуясь усеянным звездами небом, наслаждаясь тишиной и покоем. Чувствовала себя по-настоящему счастливой.

«Создала домашнюю сырную мастерскую — экспериментирую с рецептами»

— Держите домашних животных?

— Признаться, изначально не планировали их заводить, но, прожив месяца четыре на хуторе, решили, что все же нужно иметь свое молоко (все это время покупали его у соседей). Через соцсети обратились к нашим многочисленным друзьям и знакомым с просьбой посоветовать, как решить вопрос с обзаведением животинкой. Одна приятельница из Киевской области предложила: «Давайте подарю вам козу». Мы приняли подарок, но решили на одной козочке не останавливаться — купили еще несколько. А к ним в придачу вьетнамских свинок (они, кстати, у нас пасутся вместе с козами) и индоуток (вид уток, распространенный в Южной Америке и Мексике). Сейчас у нас есть еще и куры, и индюки. Жизнь заставила научиться доить коз. А затем — принимать роды, ведь наши питомцы начали плодиться. Примерно за год поголовье удвоилось. Для нас двоих такого количества много, поэтому начали продавать козочек и поросят.

«Перший хлопець на подвір’ї» — красавец-индюк

— На чем еще зарабатываете?

— Продаем козье молоко и козий сыр. Я создала у себя на кухне домашнюю сырную мастерскую — экспериментирую с рецептами. Точнее, за основу беру классические рецепты различных сыров — мягких, с плесенью, твердых и в рассоле. Мое творчество заключается во всяческих вариациях специй и трав, которые добавляю. Пряные и ароматные травы для сырной мастерской выращиваю на своем участке. Семена выписываю из ботанического сада в Киеве. Сыр варю в 10-литровых кастрюлях. Для выдержки твердых сыров и сыров с плесенью у нас есть отдельный холодильник. Информацию о своей продукции размещаю на страничке в соцсети и получаю заказы. Бывает, заказывают целые сырные наборы. Сырная мастерская — это для нас возможность реализовать творческий потенциал и сделать содержание коз рентабельным.

Авторский сыр

На одной козочке решили не останавливаться — купили еще несколько

— После переезда в село ваше питание изменилось?

— Примерно на 40 процентов оно сейчас состоит из молочных продуктов — сыры, сметана, на завтрак обязательно молочная каша. Едим исключительно домашние продукты, которые сами вырастили и приготовили, не применяя химию. Такое питание укрепило иммунитет. Уже не помним, когда в последний раз у кого-то из нас была простуда. А в городе часто болели ОРЗ. Примечательно, что зачастую у нас покупают коз люди, стремящиеся улучшить здоровье своих детей или престарелых родителей, — козье молоко славится целебными свойствами. Кстати, оно менее жирное, чем коровье.

Мясо тоже входит в наш рацион. Когда приходит пора пустить свинку на мясо, муж выполняет ритуал: просит у животного прощения и благодарит за то, что оно стало пищей для нас. Такова наша философия.

Вьетнамские свинки

Сейчас работаем над проектом особой теплицы — биовегитария, что позволит получать овощи и фрукты круглый год. Особенность ее конструкции в том, что даже зимой растения получают достаточно солнечного света для нормального роста. К тому же в таких теплицах значительно меньше, чем у обычных, потери тепла. Биовегитарии известны давно (их изобрел в 1950-х годах учитель физики из Киева Александр Иванов. — Авт.). Мы планируем усовершенствовать теплицу — будем в ней выращивать не только растения, но и рыбу. Причем наш вариант биовегитария будет полностью автономным в плане энергообеспечения, у него замкнутый производственный цикл (безотходное производство). В следующем году планируем найти инвестора для постройки экспериментального образца нашего биовегитария. Станем обучать желающих использовать такие новаторские теплицы.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как предприниматели создали на Львовщине лягушачью ферму, а при ней открыли ресторан для туристов.

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