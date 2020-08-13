- 20:57 Где смотреть матчи Лиги чемпионов на этой неделе: расписание онлайн-трансляций
- 20:50 Футболиста сборной Беларуси в ходе протестов упекли за решетку на семь суток
- 20:45 "Прослушка" журналиста Ткача: полиция открыла еще одно дело
- 20:23 Дубинский обратился к Урускому с требованием разобраться в ситуации с «Мотор Сич»
- 20:08 В Беларуси уже сутки не могут найти задержанных украинских волонтеров
- 19:55 В Украине обновили список карантинных зон: Киев попал в "желтую"
- 19:51 В Конча-Заспе ввели карантин из-за бешенства: что нужно знать
- 19:35 Бежавший из Беларуси оппозиционер Цепкало заявил, что на Донбассе идет «гражданская война»
- 19:30 Еще два сельских клуба: украинская премьер-лига пополнилась тремя новичками
- 19:20 Холодные ночи: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни
- 19:09 Жгли файеры и требовали освободить украинцев: под посольством Беларуси в Киеве устроили акцию
- 19:02 Медовый Спас: как отмечают праздник и чего нельзя делать в этот день
Дубинский обратился к Урускому с требованием разобраться в ситуации с «Мотор Сич»
Вячеслав Богуслаев, экс-нардеп от Партии регионов и бессменный руководитель «Мотор Сич», пытается уничтожить предприятие. Об этом заявил Александр Дубинский, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике и обратился с требованием разобраться в ситуации к Олегу Урускому, вице-премьер министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, сообщает УНН.
В своем видеообращении нардеп сообщил, что в Запорожский хозяйственный суд подан иск о ликвидации ПАО «Мотор Сич»: «Указанное привело к подаче ООО «Компания по управлению активами и администрированию пенсионных фондов «Актив Плюс», действующего в интересах корпоративного негосударственного пенсионного фонда «Украинская пенсионная фундация» иска о ликвидации предприятия».
На прошлой неделе с новой силой разгорелась борьба за «Мотор Сич». Напомним, акции завода заблокированы судом по инициативе СБУ еще в 2017 году. С тех пор не созываются собрания акционеров, не выплачиваются дивиденды, показатели деятельности предприятия серьезно пострадали: объем реализации продукции упал на 40%, потеряно почти 8 тыс. рабочих мест.
По словам Дубинского, Вячеслав Богуслаев, почетный президент «Мотор Сич», а ранее ее председатель правления и генеральный директор (с 1991 г.) сознательно уничтожает предприятие после продажи своих акций китайским инвесторам.
«Господин Богуслаев, семья которого, по сути, управляет и владеет этим заводом неформально, продал его китайцам. Его сын недавно за эти деньги купил остров в Италии. После того, как он получил эти деньги от китайской компании, завод был заблокирован СБУ», — напомнил Дубинский.
По мнению народного депутата, геополитическая составляющая в процессах вокруг «Мотор Сич» добавлена искусственно: «Прошлая украинская власть дезинформировала США относительно потенциальных рисков приобретения предприятия китайскими инвесторами».
Именно для этого, по его мнению, против Богуслаева СБУ открыло в 2017 году дело по обвинениям в диверсии и госизмене.
Дубинский убежден, что сейчас Вячеслав Богуслаев пытается окончательно уничтожить «Мотор Сич»: «И это не дает возможности другим инвесторам заняться судьбой предприятия. Сейчас на завод пришел Ярославский, чтобы попытаться его спасти, и тоже ничего сделать не может».
Дубинский призвал Уруского вмешаться в ситуацию с заводом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.
Ветер: 0 м/с C
Давление: 748 мм