Дубинский обратился к Урускому с требованием разобраться в ситуации с «Мотор Сич»

Вячеслав Богуслаев, экс-нардеп от Партии регионов и бессменный руководитель «Мотор Сич», пытается уничтожить предприятие. Об этом заявил Александр Дубинский, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике и обратился с требованием разобраться в ситуации к Олегу Урускому, вице-премьер министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, сообщает УНН.

В своем видеообращении нардеп сообщил, что в Запорожский хозяйственный суд подан иск о ликвидации ПАО «Мотор Сич»: «Указанное привело к подаче ООО «Компания по управлению активами и администрированию пенсионных фондов «Актив Плюс», действующего в интересах корпоративного негосударственного пенсионного фонда «Украинская пенсионная фундация» иска о ликвидации предприятия».

На прошлой неделе с новой силой разгорелась борьба за «Мотор Сич». Напомним, акции завода заблокированы судом по инициативе СБУ еще в 2017 году. С тех пор не созываются собрания акционеров, не выплачиваются дивиденды, показатели деятельности предприятия серьезно пострадали: объем реализации продукции упал на 40%, потеряно почти 8 тыс. рабочих мест.

По словам Дубинского, Вячеслав Богуслаев, почетный президент «Мотор Сич», а ранее ее председатель правления и генеральный директор (с 1991 г.) сознательно уничтожает предприятие после продажи своих акций китайским инвесторам.

«Господин Богуслаев, семья которого, по сути, управляет и владеет этим заводом неформально, продал его китайцам. Его сын недавно за эти деньги купил остров в Италии. После того, как он получил эти деньги от китайской компании, завод был заблокирован СБУ», — напомнил Дубинский.

По мнению народного депутата, геополитическая составляющая в процессах вокруг «Мотор Сич» добавлена искусственно: «Прошлая украинская власть дезинформировала США относительно потенциальных рисков приобретения предприятия китайскими инвесторами».

Именно для этого, по его мнению, против Богуслаева СБУ открыло в 2017 году дело по обвинениям в диверсии и госизмене.

Дубинский убежден, что сейчас Вячеслав Богуслаев пытается окончательно уничтожить «Мотор Сич»: «И это не дает возможности другим инвесторам заняться судьбой предприятия. Сейчас на завод пришел Ярославский, чтобы попытаться его спасти, и тоже ничего сделать не может».

Дубинский призвал Уруского вмешаться в ситуацию с заводом.



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