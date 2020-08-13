- 20:59 В курортном Бердянске образовался «остров» из медуз: впечатляющее видео
- 20:53 Гран-при Испании: онлайн-видеотрансляция шестого этапа Формулы-1
- 20:18 Лукашенко намекнул на возможное применение войск Путина на территории Беларуси
- 20:03 Криштиану Роналду погрузился без акваланга на глубину 14 метров
- 19:57 Версия МВД не подтверждается: появилось видео гибели протестующего Тарайковского в Минске
- 19:18 Освобожденные из минского СИЗО украинские волонтеры вернулись в Украину
- 19:06 США передали Украине средства защиты от COVID-19 на четверть миллиона долларов
- 18:49 «Динамо» забило пять мячей новичку первой лиги
- 18:45 Россия объявила в розыск создателя Telegram-канала NEXTA
- 18:18 Новые выборы в Беларуси и подписание договора о Союзном государстве: в Москве рассказали, о чем договорились Лукашенко и Путин
- 18:02 «Интер» – «Шахтер»: онлайн-трансляция матча ½ финала Лиги Европы
- 17:56 На трассе вблизи Одессы образовалась большая пробка: схема объезда
Перспективные знакомства и романтические увлечения: гороскоп на 16 августа для всех знаков зодиака
Воскресенье, 16 августа, — день, когда следует контролировать свои мысли и чувства.
«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 16 августа для всех знаков зодиака
ОВЕН
День ожидается довольно ровным и приятным. Он хорош для самосовершенствования, получения новых знаний и навыков. Следите за своим кошельком, спонтанные покупки вряд ли окажутся удачными.
ТЕЛЕЦ
Ваше разгулявшееся воображение способно завести в глубокие дебри, выбраться из которых будет довольно проблематично. Могут вспомниться старые обиды и захочется многим предъявить претензии. Постарайтесь все же быть миролюбивым и сдержанным, избегайте конфликтов.
БЛИЗНЕЦЫ
То, что вы не замечаете у некоторых людей каких-то особых качеств, это вовсе не значит, что они плохие. Стоит повнимательнее присмотреться к ним и понять, что у каждого человека есть определенные таланты и способности, которые в скором времени могут вам понадобиться.
РАК
Не спешите разрывать старые связи и не отказывайтесь от встреч и разговоров. Вполне вероятно, что они откроют для вас новые и весьма перспективные горизонты. Старайтесь соблюдать чувство меры в еде и одежде.
ЛЕВ
День во многом будет благоприятным, однако стоит рассчитывать только на себя. Сегодня нежелательно брать кредиты или давать деньги в долг. Звезды сулят новое знакомство или романтическое увлечение.
ДЕВА
При решении важных вопросов постарайтесь обойтись без посторонних советов, иначе могут возникнуть какие-то трудности. В делах амурных некоторых представителей знака ждут приятные сюрпризы.
ВЕСЫ
Сумеете добиться многого, но при условии, что каждый ваш шаг должен быть хорошо обдуман. Держитесь подальше от авантюр и рискованных предприятий. Также следует проявить особую осторожность, находясь за рулем.
СКОРПИОН
Старайтесь в этот день действовать быстро и решительно, не тратьте время на пустые разговоры или бессмысленные споры. В противном случае рискуете надолго погрязнуть в делах, которые не слишком вам по душе. Вечер сулит романтическое знакомство.
СТРЕЛЕЦ
Желательно провести нынешнее время в тихой спокойной обстановке, это поможет восстановить силы и привести в порядок мысли. В этот день полезно начать курс оздоровительных процедур.
КОЗЕРОГ
Постарайтесь сосредоточиться и проявить аккуратность, особенно при работе с важными бумагами. Рассеянность и невнимательность могут привести к серьезным ошибкам и негативным последствиям. Новые знакомства окажутся очень приятными и перспективными.
ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь заранее продумать свои действия. Тогда хватит сил и времени, чтобы управиться с массой дел, которые сегодня вам предстоят. Будьте внимательны к потребностям близких и не упускайте далеко из вида детей.
РЫБЫ
К решению своих проблем не следует привлекать посторонних, они вряд ли вам смогут чем-то помочь, а вот ценного времени отнимут много. У семейных Рыб в отношениях будет полная гармония и благодать, а вот у одиноких представителей знака возможны размолвки из-за недосказанности.
Хорошего вам дня!
Ранее «ФАКТЫ» публиковали любовный гороскоп на август от Хаяла Алекперова — дважды победителя «Битвы экстрасенсов».
8
Читайте также: Проблемы с суставами и нервные срывы: гороскоп здоровья на август
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Новые выборы в Беларуси и подписание договора о Союзном государстве: в Москве рассказали, о чем договорились Лукашенко и Путин
«Для выращивания картошки по новому методу не нужно копать землю»: супруги из Киева стали успешными фермерами
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!
Ветер: 1 м/с С
Давление: 749 мм