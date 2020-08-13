Перспективные знакомства и романтические увлечения: гороскоп на 16 августа для всех знаков зодиака

Воскресенье, 16 августа, — день, когда следует контролировать свои мысли и чувства. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 16 августа для всех знаков зодиака Больше гороскопов ищите здесь

ОВЕН

День ожидается довольно ровным и приятным. Он хорош для самосовершенствования, получения новых знаний и навыков. Следите за своим кошельком, спонтанные покупки вряд ли окажутся удачными.

ТЕЛЕЦ

Ваше разгулявшееся воображение способно завести в глубокие дебри, выбраться из которых будет довольно проблематично. Могут вспомниться старые обиды и захочется многим предъявить претензии. Постарайтесь все же быть миролюбивым и сдержанным, избегайте конфликтов.

БЛИЗНЕЦЫ

То, что вы не замечаете у некоторых людей каких-то особых качеств, это вовсе не значит, что они плохие. Стоит повнимательнее присмотреться к ним и понять, что у каждого человека есть определенные таланты и способности, которые в скором времени могут вам понадобиться.

РАК

Не спешите разрывать старые связи и не отказывайтесь от встреч и разговоров. Вполне вероятно, что они откроют для вас новые и весьма перспективные горизонты. Старайтесь соблюдать чувство меры в еде и одежде.

ЛЕВ

День во многом будет благоприятным, однако стоит рассчитывать только на себя. Сегодня нежелательно брать кредиты или давать деньги в долг. Звезды сулят новое знакомство или романтическое увлечение.

ДЕВА

При решении важных вопросов постарайтесь обойтись без посторонних советов, иначе могут возникнуть какие-то трудности. В делах амурных некоторых представителей знака ждут приятные сюрпризы.

ВЕСЫ

Сумеете добиться многого, но при условии, что каждый ваш шаг должен быть хорошо обдуман. Держитесь подальше от авантюр и рискованных предприятий. Также следует проявить особую осторожность, находясь за рулем.

СКОРПИОН

Старайтесь в этот день действовать быстро и решительно, не тратьте время на пустые разговоры или бессмысленные споры. В противном случае рискуете надолго погрязнуть в делах, которые не слишком вам по душе. Вечер сулит романтическое знакомство.

СТРЕЛЕЦ

Желательно провести нынешнее время в тихой спокойной обстановке, это поможет восстановить силы и привести в порядок мысли. В этот день полезно начать курс оздоровительных процедур.

КОЗЕРОГ

Постарайтесь сосредоточиться и проявить аккуратность, особенно при работе с важными бумагами. Рассеянность и невнимательность могут привести к серьезным ошибкам и негативным последствиям. Новые знакомства окажутся очень приятными и перспективными.

ВОДОЛЕЙ

Постарайтесь заранее продумать свои действия. Тогда хватит сил и времени, чтобы управиться с массой дел, которые сегодня вам предстоят. Будьте внимательны к потребностям близких и не упускайте далеко из вида детей.

РЫБЫ

К решению своих проблем не следует привлекать посторонних, они вряд ли вам смогут чем-то помочь, а вот ценного времени отнимут много. У семейных Рыб в отношениях будет полная гармония и благодать, а вот у одиноких представителей знака возможны размолвки из-за недосказанности.

Хорошего вам дня!

Ранее «ФАКТЫ» публиковали любовный гороскоп на август от Хаяла Алекперова — дважды победителя «Битвы экстрасенсов».

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