Остались жена и маленькая дочь: появилась информация о первом погибшем во время протестов в Беларуси

Вечером 10 августа во время уличных протестов в столице Беларуси при странных обстоятельствах погиб 34-летний Александр Тарайковский. По версии силовиков, у минчанина сдетонировало в руках взрывное устройство. Вдова погибшего описанную картину считает нереальной.

Как информирует «Радые Свабода», у Тарайковского остались трехлетняя дочь, вдова, отец и сестра. Супруга рассказала, что двое суток не знала о судьбе мужа. В итоге трагическую новость женщине сообщили журналисты.

Репортерам минчанка подтвердила, что никаких подозрительных предметов муж с собой на улицу не брал. «У него с собой ничего не было: шорты, белая футболка, телефон», — рассказала вдова.

Александр собирался в квартиру в районе улицы Пушкинской, а в 22.30 10 августа уточнил, что идет домой. Этот звонок был последним. Больше мужчина на связь не выходил. Жену пригласили на опознание тела лишь 13 августа.

«Не знаю, почему он вышел вперед один. Наверное, не думал, что будут стрелять. Он вышел безоружным», — настаивает вдова погибшего.

Напомним, задержанные на протестах в Беларуси мирные жители упоминали об особой жестокости силовиков и не исключали, что среди спецпоздразделений были россияне.

Фото www.svaboda.org

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