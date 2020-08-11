14 августа 2020

Расскажу-ка я сегодня вам, друзья мои, историю об одной совершенно потрясающей женщине. Энни Оукли родилась 13 августа 1860 года в округе Дарк, штат Огайо. Но и через 160 лет её славное имя в Америке частенько вспоминают, как только речь заходит о защите женских прав. Чем же таким она сумела прославиться, спросите вы? Не поверите — невероятным мастерством стрельбы. Да-да, стрельбы. Причём, из любых видов стрелкового оружия!

Когда Энни было 6 лет, в семье, воспитывавшей шестерых детей, неожиданно умер отец. И несчастная мать вынуждена была отдать бедную девочку на воспитание чужим людям. Над ребёнком там издевались, как могли, заставляя работать с утра до ночи. Своих приёмных родителей Энни называла «волками» и мечтала при первой же возможности от них убежать. Такая возможность предоставилась, когда девочке исполнилось 8 лет. Увлекшись стрельбой из ружья, девочка начала участвовать в настоящей охоте, поражая опытных стрелков удивительной точностью. Успешная охота помогала Энни не только зарабатывать на жизнь, но ещё и помогать родным братьям, сёстрам и матери.

В 1881 году в Цинциннати знаменитый странствующий стрелок-шоумен Фрэнсис Батлер решил устроить турнир, поставив 100 долларов на то, что превзойдёт любого местного стрелка. Соревноваться с ним вызвалась 21-летняя Энни Оукли. И победила! На 25-м выстреле у её соперника дрогнула рука… Правда, поражением это соревнование для Батлера так и не стало. Влюбившись в Энни, он вскоре добился таки её руки и сердца. Дальше они уже выступали вместе.

В открывшемся в 1885 году шоу Буффало Билла «Дикий Запад» Энни Оукли стала настоящей звездой. На манеже она с невероятной легкостью могла прострелить яблоко, установленное на голове любимого мужа, или выстрелом сбить пробку с бутылки, или пулей затушить пламя свечи. Причём, делала это, стреляя назад с помощью зеркала! А ещё она могла с расстояния 30 метров из ружья 22-го калибра с лету попасть в игральную карту и, пока та падала на землю, ещё несколько раз прострелить её.

Во время гастролей легендарной женщины-стрелка по Европе на её представления приходили первые лица государств. В Великобритании Энни Оукли выступала перед королевой Викторией, в Италии — перед королём Умберто I, во Франции — перед президентом Мари Франсуа Сади Карно. В Берлине по просьбе только что коронованного кайзера Германской империи Вильгельма II Энни точным выстрелом сбила пепел с его сигары…

Она много сил прилагала отстаиванию прав американских женщин. В апреле 1898 года Энни написала письмо президенту Уильяму Мак-Кинли в котором настаивала на участии женщин-стрелков в предстоящей испано-американской войне. Ей было отказано. И это при том, что всем было известно: на протяжении своей стрелкового-артистической карьеры Энни Оукли обучила мастерскому обращению с оружием почти 15 тысяч женщин! Она твёрдо верила в то, что умение обращаться с оружием — не только одна из форм физических упражнений, а также эффективное средство самозащиты.

В это трудно поверить, но и в 60-летнем возрасте Энни Оукли продолжала устанавливать самые невероятные рекорды. Даже после того, как попала с мужем в автомобильную аварию и вынуждена была носить специальный ортопедический аппарат на правой ноге, она приняла участие в соревновании в Северной Каролине и с расстояния 15 метров без остановки поразила все 100 мишеней! И только тяжёлое заболевание малокровием ей победить не удалось. После внезапной смерти любимой супруги в ноябре 1926 года Фрэнсис Батлер прожил всего 18 дней…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.