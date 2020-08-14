Смерть задержанного в Гомеле: силовики озвучили скандальную версию

В Беларуси при подозрительных обстоятельствах умер в СИЗО юноша, задержанный при разгоне акции протеста. Родственников так и не пустили на опознание, а милиция заявила, что якобы парень умер от передозировки.

Семья гомельчанина Александра Вихора пытается выяснить, что на самом деле случилось в тот временной промежуток между задержанием юноши ОМОНом 9 августа и 11 августа, когда молодой человек скончался в изоляторе. Родственники подозревают, что юношу избили, а потом в СИЗО не оказали помощь либо же продолжили применять силу.

Сестра погибшего Ольга рассказала в комментарии Tut.by, что следствие пытается отстоять версию о передозировке наркотиками. «Какие наркотики? Ведь он же был под стражей несколько дней до смерти», — возмущается женщина.

Следком Беларуси утверждает, что телесных повреждений у скончавшегося узника не обнаружено. При этом следователи предлагают поверить им на слово: родных на опознание так и не допустили.

Напомним, участники уличных акций в Беларуси обратили внимание на беспрецедентную жестокость ОМОНовцев. Митингующие вспоминали, что бойцы спецподразделений нападали впятером-вшестером на человека и зверски избивали его.

Фото tut.by

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