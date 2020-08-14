Движущей силой протестов в Беларуси стали женщины: Лукашенко подвел его пещерный сексизм (фото)

Ночью 14 августа требования к властям Беларуси озвучила глава избирательного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. Она вошла в тройку женщин, которые смогли объединить вокруг себя оппозиционные силы в стране перед президентскими выборами. На сегодняшний день Мария — единственная из них, кто остался в Беларуси. Вероника Цепкало уехала в Москву. Кандидат в президенты Светлана Тихановская находится в Литве.

«С каждым днем несогласие набирает силу… Люди больше не боятся, они больше не мирятся с обманом, их больше не заставить подчиниться тем, кого они не выбирали… Происходящее пока не могут оценить только белорусские власти. Неужели они надеются на то, что завтра мы сотрем из памяти события этих дней?» — заявила 14 августа Колесникова.

Она призвала власти прекратить применение физической силы, выпустить политзаключенных и показать «реальные результаты голосования по каждому избирательному участку». Колесникова обратилась также к мэрам белорусских городов с призывом организовать 16−17 августа мирные собрания граждан в каждом городе.

Чуть позже в телеграм-канале Бабарико появились три требования его избирательного штаба: остановить насилие, освободить политзаключенных и до 15 сентября объявить новые честные выборы президента с участием всех альтернативных кандидатов под наблюдением международных организаций с видеонаблюдением и прозрачным подсчетом голосов. Для этого должен быть сформирован новый ЦИК и новые избирательные комиссии.

Женщины остаются движущей силой белорусов, жаждущих перемен. Наверняка, многие видели фотографию (в заголовке), сделанную в Минске фотографом сайта Tut.by Ольгой Шукайло. В интервью российскому интернет-изданию «Медуза» она рассказала, при каких обстоятельствах сделала это фото.

«Вечером 10 августа на проспекте Победителей в Минске — в самом его начале, в районе улицы Немига я заметила женщин, которые взялись за руки и встали в первом ряду протестующих… Обычно в такие сцепки становились парни, да и в принципе на улицу выходили мужчины. А тут встали женщины. Я сделала несколько кадров и поняла, что все снято, кадры есть, и пошла дальше снимать…» — вспоминает Шукайло.

«На фотографии видны очень разные женщины — молодые и пожилые. У них разные эмоции — и испуганный взгляд, и вдохновленный. Нам же госканалы транслируют идею, что в протестах участвуют „отморозки, майданутые“, какие-то маргинальные личности. Когда кого-то задерживают, официальные лица говорят, что это наркоманы, алкоголики, неоднократно привлекавшиеся к уголовной или административной ответственности. А это просто женщины — адекватные, нормальные. Это может быть ваша сестра, соседка или мама. У них нет никакой агрессии, в их глазах есть и испуг, и решимость, и смелость», — подчеркивает Ольга.

Фотограф Ольга Шукайло

Возможно, сделанная ею фотография, которая моментально разлетелась по сети, подтолкнула белорусских женщин к массовому протесту.

«Предпосылки к этому были. Появилась Светлана Тихановская. Объединились три женщины — Тихановская, Вероника Цепкало, Мария Колесникова. И стали поднимать женщин в обществе: „Вас больше, чем мужчин, вы имеете право выбирать“. Эта волна накатывала, накатывала, и женщины поверили в свои силы. Много факторов сложилось. Может, и фотография кого-то вдохновила. Женщины увидели, что не только мужчины и мальчишки стоят, а и женщины тоже что-то могут. Я второй день снимаю забастовки и мирные протесты, в которых участвуют женщины. Это очень трогательно. Я снимала забастовку на заводе „Керамин“ — человек 300 вышло. Это было настолько трогательно, что я немного прослезилась. Женщины собираются, они держат в руках цветы, плакаты: „Мы — мирные люди“, „Мы против насилия“. Меня это очень сильно трогает. Иногда бывает сложно снимать, эмоции переполняют. Встают не только молодые девочки, которые, как нам транслируют, „начитались телеграма“ и пошли устраивать революцию. Там обычные женщины, абсолютно разного возраста. Я снимаю мероприятия и вижу, что мы проснулись», — утверждает Ольга.

Интересный анализ причин успеха женского протеста предложила в своей колонке для DW российская журналистка Татьяна Фельгенгауэр:

«Пещерный сексизм Александра Лукашенко не новость. Вот цитаты, которые мы слышали от президента Беларуси только за прошедший месяц: «У нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по конституции президент обладает сильной властью», в Беларуси «конституция не под женщину», «У нас конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага».

Все эти заявления были сделаны на фоне небывалого объединения граждан страны именно вокруг женщины. Александр Лукашенко крайне пренебрежительно отзывался о Светлане Тихановской во время всей предвыборной кампании. После голосования он продолжил оскорбительные высказывания, назвав Тихановскую, Цепкало и Колесникову «овцами». За подобным отношением прячется неспособность оценить реального противника только потому, что это женщины. И я думаю, что во многом именно сексизм Лукашенко довел президента до той ситуации, в которой он оказался. Он привычно расправился с конкурентами-мужчинами с помощью СИЗО или карманного ЦИКа, а на женщину силы решил не тратить.

В результате Светлана Тихановская стала символом протеста: не лидером, не вожаком, а душой и воплощением надежды на перемены. Бороться с символами для Александра Лукашенко оказалось не так просто. Тихановская смогла объединить белорусов не вокруг своего имени или политической программы, а вокруг всеобщего желания перемен. И так как желание это никуда не делось, физическое присутствие Тихановской в Минске или любом другом городе республики совершенно неважно. Люди, которые продолжают изо дня в день выходить на улицу, делают это не ради Светланы Тихановской. Они делают это ради себя, ради своего будущего. Символ — он и есть символ.

Но Светлана Тихановская не единственная женщина, которую недооценил Александр Лукашенко. Уже несколько дней белорусские женщины выходят на акции протеста в своих городах. Они готовы вставать в сцепки, чтобы противостоять силовикам, выстраивать живые цепи вдоль дорог, просто быть на улице, держа в руках цветы или требуя услышать их.

Конечно, ОМОН в своей жестокости уравнял всех, и тут уже нет сексизма. Этих женщин так же, как и мужчин, задерживают, избивают, по ним стреляют резиновыми пулями, забрасывают светошумовыми гранатами. Эти женщины стоят у стен ИВС, пытаясь узнать, что стало с их близкими. Но, кажется, эти женщины не собираются сдаваться. И если Светлана Тихановская стала символом протеста, то живые цепи из женщин, держащих цветы, стали его силой. Не той, что применяют к гражданам Беларуси, но той, что может поддержать тонус протеста, его пульс, его жизнь".

499

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter