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В Беларуси отпустили на свободу волонтеров из Украины
Задержанные в Беларуси украинские волонтеры инициативы «Восток SOS» Константин Реуцкий и Евгений Васильев утром 14 августа были отпущены из СИЗО. За решеткой они провели около двух суток.
Команда «Восток SOS» подтвердила освобождение своих коллег.
По данным Белорусской ассоциации журналистов, задержанных представителей СМИ и иностранных граждан начали массово отпускать из-под стражи 13 августа. На 9.30 в разных регионах Беларуси остаются за решеткой 10 журналистов.
Напомним, Реуцкий и Васильев отправились в Минск в качестве волонтеров и наблюдателей. После того, как украинцы засняли на видео задержание мужчины, их самих обвинили в участии в массовых беспорядках и отправили в ИВС. С Реуцким и Васильевым долго не было связи. После освобождения волонтеры заявили, что их заставляли не читая подписывать протоколы следствия.
Фото vostoksos/Facebook
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