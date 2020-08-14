Шнуров отличился едким стихом о российской вакцине от коронавируса

Российский музыкант Сергей Шнуров в своем неповторимом стиле прокомментировал новости о грядущей вакцинации россиян против коронавируса. Особенно Шнурова порадовал тот факт, что свежеизобретенная вакцина против COVID-19 несовместима с алкоголем.

Стихотворение музыкант опубликовал на странице в Instagram.

Прививку от «жизни веселой»

Поставят деревни и села.

И города тоже рады,

Выходит народ на парады.

И институты, и школы

Хотят от ковида уколы.

Отброшены все кривотолки!

Воткните скорее иголки!

Похоже на промысел божий!

Вакцину введите под кожу!

Пишите в газетах для вида, —

Пусть будет она от ковида.

А как не поможет? Да ну.

Зато подошьете страну.

Автор подозревает, что под маской борьбы с коронавирусом на самом деле скрывается антиалкогольная кампания.

Напомним, в августе в России с помпой было объявлено о готовящемся массовом производстве вакцины от коронавируса. Президент РФ Путин заявил, что якобы его дочь уже вакцинировалась новым препаратом. Ученые обращают внимание, что испытания именно защитных свойств вакцины не проводились, и вообще история с тестированием и регистрацией препарата полна странностей.

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