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Шнуров отличился едким стихом о российской вакцине от коронавируса
Российский музыкант Сергей Шнуров в своем неповторимом стиле прокомментировал новости о грядущей вакцинации россиян против коронавируса. Особенно Шнурова порадовал тот факт, что свежеизобретенная вакцина против COVID-19 несовместима с алкоголем.
Стихотворение музыкант опубликовал на странице в Instagram.
Прививку от «жизни веселой»
Поставят деревни и села.
И города тоже рады,
Выходит народ на парады.
И институты, и школы
Хотят от ковида уколы.
Отброшены все кривотолки!
Воткните скорее иголки!
Похоже на промысел божий!
Вакцину введите под кожу!
Пишите в газетах для вида, —
Пусть будет она от ковида.
А как не поможет? Да ну.
Зато подошьете страну.
Автор подозревает, что под маской борьбы с коронавирусом на самом деле скрывается антиалкогольная кампания.
Напомним, в августе в России с помпой было объявлено о готовящемся массовом производстве вакцины от коронавируса. Президент РФ Путин заявил, что якобы его дочь уже вакцинировалась новым препаратом. Ученые обращают внимание, что испытания именно защитных свойств вакцины не проводились, и вообще история с тестированием и регистрацией препарата полна странностей.350
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