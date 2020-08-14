Самолет ВВС Беларуси отправился с тайным грузом на военную базу в России (фото)

Пока в Беларуси шестой день продолжаются уличные протесты, в небе над Минском снова засекли военно-транспортный самолет ИЛ-76МД. Этот же борт 12 августа был замечен курсирующим между российскими городами и белорусской столицей. Самолет побывал в российском Новосибирске, в Минске, под Москвой на военном аэродроме Кубинка.

Как сообщает InformNapalm, 14 августа самолет ВВС Беларуси снова вылетел из Минска и проследовал на авиабазу в Рязанской области России. О назначении рейса информации нет. Военно-транспортный самолет такого типа обычно используют для перевозки военных, тяжелой спецтехники, габаритных грузов.

Белорусскую столицу военный транспортник покинул в 10:15 утра (7:15 по времени UTC), а в 11:40 сел на авиабазе в РФ, что подтверждается сервисом FlightRadar.

Напомним, 12 августа российский военный самолет прибыл в Минскую область. Спецборт Воздушно-космических сил России прилетел с подмосковного военного аэродрома Чкаловский.

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