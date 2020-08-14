Когда заключать сделки и просить руки и сердца: лунный календарь на 17–23 августа

О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели — с 17 по 23 августа 2020 года, когда можно убирать урожай на хранение — консервировать, солить и сушить, а также следить за артериальным давлением и назначать свидания, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака читайте здесь



17 августа

Символ дня: лотос

Характеристика: любое причиненное в этот день другим зло со временем обязательно вернется.

Бизнес и финансы: работа будет спориться, бизнес — приносить прибыль, а самые сложные задачи — решаться легко и без напряжения.

Личная жизнь: не стоит регистрировать брак — он вряд ли окажется удачным.

Здоровье: необходимо следить за артериальным давлением — принимать прописанные врачом лекарства и соблюдать диету.

Уход за внешностью: можно делать процедуры по очищению кожи и посещать баню и сауну.

Спорт: стоит воздержаться от серьезных физических нагрузок.

Дом, сад, огород: замечательный день для любых домашних дел. Садоводам и огородникам рекомендуется собирать урожай на длительное хранение — консервировать, сушить и солить.

18 августа

Символ дня: спрут

Характеристика: самый опасный лунный день, во время которого зло превалирует над добром, поэтому необходимо соблюдать максимальную осторожность — особенно в отношениях с другими людьми.

Бизнес и финансы: любые начинания необходимо отложить на пару дней.

Личная жизнь: нельзя позволять себе резкие и грубые высказывания.

Здоровье: возможно обострение хронических заболеваний — необходимо следовать рекомендациям лечащего врача и соблюдать диету.

Уход за внешностью: от каких-либо манипуляций с внешностью необходимо отказаться, согласно народным поверьям в этот день нельзя даже смотреться в зеркало.

Спорт: физическая нагрузка должна быть умеренной.

Дом, сад, огород: можно делать уборку в доме и заниматься выпечкой. Можно убирать на длительное хранение урожай всех культур — включая картофель.

19 августа

Символ дня: лампада

Характеристика: день с мощной положительной энергетикой, когда возможно исполнение любого желания.

Бизнес и финансы: не стоит совершать крупные финансовые операции — велик риск стать жертвой аферистов и мошенников.

Личная жизнь: день благоприятен для примирения с близкими людьми.

Здоровье: не стоит злоупотреблять тяжелой и жирной пищей — это может негативно сказаться на самочувствии.

Уход за внешностью: от посещения парикмахерской лучше отказаться — стрижка принесет больше вреда, чем пользы.

Спорт: физическую активность необходимо свести к минимуму.

Дом, сад, огород: домашними делами можно заниматься только в случае крайней необходимости. В саду хороший день для полива растений и внесения минеральных удобрений.

20 августа

Символ дня: лампада

Характеристика: день с мощной позитивной энергетикой, которая умеет исполнять желания.

Бизнес и финансы: чтобы не стать жертвой недобросовестных людей, не стоит совершать крупные финансовые операции.

Личная жизнь: день благоприятен для примирения с близким человеком.

Здоровье: рекомендуется провести время с семьей за общим приятным занятием.

Уход за внешностью: уход за кожей и волосами не принесет желаемого результата.

Спорт: физическую активность необходимо свести к минимуму.

Дом, сад, огород: домашними делами можно заниматься только в случае крайней необходимости. Нельзя рыхлить землю в зоне корней садовых и огородных растений — велик риск их повредить.

21 августа

Символ дня: леопард, готовящийся к прыжку

Характеристика: день сильной энергетики, когда нельзя бездействовать.

Бизнес и финансы: можно принимать сложные бизнес-решения решения, которые откладывались до сих пор.

Личная жизнь: не стоит выяснять отношения с близкими людьми — мелкий повод может вырасти в крупный конфликт.

Здоровье: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго и привести к серьезным осложнениям, поэтому лучше их не запускать.

Уход за внешностью: день благоприятен для любых парикмахерских процедур.

Спорт: хорошее время для занятий боевыми искусствами.

Дом, сад, огород: от домашних дел необходимо отказаться. Можно заготавливать корни лекарственных растений.

22 августа

Символ дня: древо познания

Характеристика: день выбора между добром и злом — как первое, так и второе будет представлено в широком ассортименте. Каждый поступок будет склонять чашу воображаемых весов в темную или светлую сторону, поэтому важно тщательно продумать любой свой шаг.

Бизнес и финансы: начнут приносить дивиденды давние дела и проекты.

Личная жизнь: выяснение отношений с любимым человеком рекомендуется перенести на другой день.

Здоровье: болезни этого дня могут привести к серьезным осложнениям, поэтому лечить их необходимо без промедления.

Уход за внешностью: от любых манипуляций с волосами следует отказаться.

Спорт: физическая нагрузка должна быть умеренной.

Дом, сад, огород: благоприятное время для любых домашних дел. Можно убирать корнеплоды.

23 августа

Символ дня: единорог

Характеристика: рекомендуется продолжать работу над уже начатыми проектами, новые цели пока лучше перед собой не ставить.

Бизнес и финансы: от любых финансовых операций лучше отказаться.

Личная жизнь: можно делать предложение руки и сердца, а вот собственно бракосочетание лучше перенести на другой день.

Здоровье: в случае любого недомогания необходимо сразу же обратиться к врачу.

Уход за внешностью: можно и нужно посещать салон красоты — любые манипуляции с волосами пойдут им на пользу — и делать омолаживающие процедуры.

Спорт: в зале рекомендуется сосредоточиться на умеренной физической нагрузке — например, заняться йогой.

Дом, сад, огород: от домашних дел лучше отказаться. Можно убирать корнеплоды на хранение и растения — на семена.

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