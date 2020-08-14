В пятницу, 14 августа, в Шевченковском районном суде Киева состоялось заседание по делу о длящемся уже более трех лет аресте по инициативе СБУ 56 процентов акций ПАТ «Мотор Сiч». Судье предстояло рассмотреть ходатайство об отмене арестов, наложенных на эти акции. Однако заседание продлилось менее получаса. Адвокаты ходатайствовали об отводе судьи и следователя. Что стало тому причиной?

— Причина в том, что судья отказалась привлечь для участия к процессу представителей Офиса президента Украины, «Укроборонпрома», ПАТ «Мотор Сiч» и ряда других структур, — заявил в ходе импровизированной пресс-конференции на улице перед зданием суда адвокат владельца крупного пакета акций Александр Максименко. — Дело в том, что для аргументации наложения ареста на акции «Мотор Сiчi» СБУ использовала информацию, предоставленную этими структурами. Поэтому хотелось бы услышать, что это за информация. Однако судья не сочла нужным дать нам возможность услышать их доводы. Пришлось ходатайствовать об отводе судьи. Следующее заседание суда по этому делу назначено на 25 августа на 10 часов утра.

— В связи с арестом контрольного пакета акций выдвинуто ли кому-нибудь обвинение в совершении тех или иных незаконных действий?

— По нашим сведениям, никого конкретно не обвиняют. Тем не менее на акции наложены уже 4 ареста. Кстати, когда должно было рассматриваться наше ходатайство о снятии трех арестов, появилось решение о наложении четвертого.

Еще одно очень важное обстоятельство: кроме того, что наложены аресты, депозитарным учреждениям запретили выдавать реестр акционеров «Мотор Сiчi».

— Какие конкретно последствия всего этого?

— Нет возможности созвать и провести собрание акционеров предприятия. А значит, — назначить новое руководство, принимать важные решения для стабилизации положения и развития «Мотор Сiчi», сохранения рабочих мест. Тем временем экономическое положение этого предприятия все больше ухудшается, увольняются сотрудники.

Складывается впечатление, что государство не заинтересовано в развитии «Мотор Сiчi». Права инвесторов (в том числе зарубежных) на участие в управлении предприятием безосновательно ущемлены. Кому выгодно такое положение дел?

Попытки журналистов задать в коридоре вопросы о причинах ареста акций представителями СБУ и прокуратуры не дали результата — они удалились, бросив на ходу: «Обращайтесь в пресс-службу».

Заметим, что, к сожалению, доступ журналистов в зал, где проводилось судебное заседание, был крайне ограничен — под предлогом карантинных ограничений. Мол, в помещении не должно находиться более 10 человек. На требования журналистов организовать трансляцию заседания на экран в коридоре человек в штатском, представившийся командиром взвода судебной охраны, заявил, что зал не имеет необходимого для этого оборудования. Журналистам разрешили оставить в зале включенными аудио и видеоаппаратуру. Почему заседание по столь резонансному делу назначили в помещении, в котором ограничены возможности для работы СМИ? Это при том, что два соседних зала оборудованы техникой для видеотрансляции?..

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