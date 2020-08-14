Луганчане под Офисом президента требовали выборов и отставки губернатора

В пятницу, 14 августа, в Киеве под Офисом президента прошла мирная акция протеста против решения ЦИК об отмене местных выборов в отдельных ОТГ Луганской и Донецкой областей. Несколько тысяч человек, которые приехали утром из Луганской области, требовали от президента провести законные выборы во всех ОТГ украинского Донбасса, а также отправить в отставку губернатора Луганской области Сергея Гайдая. Об этом сообщил народный депутат Сергей Шахов на своей странице в социальной сети Facebook, пишут «Українські Новини».

«Именно он подал в ЦИК документы на основании которых было принято постановление об отмене выборов в ряде ОТГ Луганской и Донецкой областей. Этот отчет не просто содержит неправдивую информацию, но и сознательно вводит в заблуждение руководство страны», — заявил Сергей Шахов, который выступил перед участниками акции.

«Я призываю все силовые структуры возбудить уголовное дело по факту подделки документов губернатором Луганской области Сергеем Гайдаем, который ввел в заблуждение президента и ЦВК. Люди ждали 5 лет, чтобы снести ту банду местных депутатов, которая засела в горсоветах. Вся Луганщина хочет провести честные и мирные выборы. Так давайте определимся, в какой стране мы живем: президент хочет мира, а губернатор хочет войны? СБУ, Национальная полиция, ДББ — покажите наконец свою работу!» — отметил народный депутат.

Шахов также добавил, что в Луганской области успешно прошли местные выборы 2015 года, а также парламентские и президентские выборы 2019 гг, и никаких провокаций и эксцессов не было.



Также участники акции сообщили, что их пытались не пустить в Киев. Жителей Донбасса, которые ехали на мирную акцию протеста, изначально не пропускали в пунктах пропуска более 5 часов, обыскивали, записывали личные данные, проверяли телефоны и личные вещи.

Сообщается, что свои требования активисты передали в письменном обращении к Владимиру Зеленскому и главе Центральной избирательной комиссии. В руках луганчане держали плакаты с надписями «Повернемо право голосу українцям!», «Мы хотим выборы в местные советы!», «Я не дам украсть мой голос!», «Президент должен нас услышать!!!», «Президент! Народ негодует — твой Гайдай пусть гайдует!».

«Слуги так перепугались результатов социологических исследований на Донбассе, что нашли единственный способ не проиграть на местных выборах — отменить их вовсе. Прикрываясь абсолютно надуманными „вопросами безопасности“, они решили узурпировать власть в регионе. Этого не будет», — добавил глава Лисичанской избирательной комиссии Дмитрий Конов.



Это уже третья подобная акция протеста за неделю. Ранее избиратели протестовали против непроведения местных выборов в Северодонецке и требовали уволить губернатора Луганской области Сергея Гайдая.

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