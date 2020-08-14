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Главного налоговика Украины заподозрили в попытке загнать малый бизнес в долги
Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко в недавнем интервью сказал, что в стране — много денег, особенно у малого бизнеса и мелких фермеров. Речь идет об ужесточении налогового давления в стране. Об этом в своей колонке на странице издания «Цензор» пишет экономист Алексей Кущ.
«Тема богатства украинцев в представлении чиновников в общем-то не нова. Я слышал подобные высказывания и в окружении разных президентов. Не изменился вектор и сейчас. Это не олигархи богатые, а селяне, обрабатывающие до 10 га земли. Попахивает новой продразверсткой. Хорошая тема — загнать в налоговые долги мелких фермеров и семейные хозяйства накануне открытия рынка земли», — отметил Алексей Кущ.
Экономист рассказал, что планируется ужесточение применения РРО для малого бизнеса, применение механизма КИК — для среднего. Но основной акцент будет делаться на обложении НДС единоличных фермерских хозяйств: по мнению фискалов, там сокрыто 150−200 млрд грн и государство планирует изъять шестую часть этих доходов.
«Как „опции“, рассматривают возможное повышение налогообложения доходов физлиц, более жесткий налоговый контроль за сдачей недвижимости в аренду, налогообложение торговли на интернет-площадках», — пишет Алексей Кущ. И добавляет: «Перенос акцента налогообложения с труда на капитал и активы (богатство) — это даже не модный тренд, а инстинкт выживания национальных экономик. Тогда почему в Украине продолжают действовать с точностью до наоборот?»20
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