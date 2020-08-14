Местные выборы 2020: социологи определили предвыборные предпочтения украинцев

Всеукраинское социологическое исследование, которое провела в августе 2020 года компания Active Group, выявило ожидаемую тройку лидеров, показало потери рейтинга ранее популярных партий и нашло новый политический проект, который стремительно набирает сторонников.

Лидерские позиции ожидаемо распределились между правящей партией «Слуга народа», которая набрала 27,4% поддержки. За ней следует партия Петра Порошенко «Европейская солидарность», которую готовы поддержать 16,5% опрошенных. На третьем месте «Оппозиционная платформа-За жизнь!», набравшая 15,9% поддержки. С небольшим отрывом за тройкой лидеров следует ВО «Батьківщина», которую готовы поддержать 12% среди тех, кто определился и будет голосовать.

Так, согласно данным исследования, «Радикальная партия» Олега Ляшко потеряла сторонников, набрав лишь 4,4% симпатий. При этом «Партия Шария» удерживает свои позиции в 3,7%. Прежние места в парламенте не спасли ВО «Свобода», которое набрало лишь 3,2% поддержки. Партия «Сила и Честь» удерживает рейтинг в 3%.

Неожиданностью стал рейтинг в 2,6% поддержки у нового политического проекта «За майбутнє». Такая тенденция показывает, что относительно новая партия имеет существенные шансы занять места в районных и областных советах.

Наименьшую привязанность, несмотря на присутствие в парламенте, набрала партия «Голос». Её готовы поддержать всего 2,4% среди опрошенных.

Некоторые узкорегиональные политические проекты, такие как «Блок Геннадия Кернеса» (Харьков), «Гражданская Сила» (Днепр) и другие, не были представлены в общенациональном исследовании. Тем не менее 4,8% респондентов указали ответ «Другая партия», что может свидетельствовать об их приверженности местным проектам.

Исследование коснулось и оценки работы действующей власти и отдельных ее персоналий. Так, работу президента Владимира Зеленского 45% населения оценивают положительно, а 46% - отрицательно. Министр МВД Арсен Аваков получил 19,7% положительных оценок и 62,9% отрицательных. Главой Офиса президента Андреем Ермаком недовольны 47,5% населения. Рейтинг недовольства работой премьер-министра Дениса Шмыгаля составляет 56,5%.

Министром здравоохранения Максимом Степановым довольны 30,5% украинцев против 44,5% тех, кто негативно оценивает его работу.

Исследование проводилось с 6 по 10 августа. Всего опрошено 2500 респондентов методом личных интервью по стандартизированной анкете. Опрос проводился на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 1,5%.

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