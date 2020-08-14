Если сильно наказать Лукашенко, он еще больше сблизится с Путиным: что пишут о Беларуси западные СМИ

События в Беларуси развиваются стремительно. Еще вчера, 13 августа, местные Телеграм-каналы и иностранные СМИ писали о жестокости, с которой силовики пытаются подавить протестующих, а сегодня появляется все больше сообщений о том, что омоновцы и военные стали опускать щиты и более не препятствуют демонстрантам. Тем не менее ведущие западные издания продолжают публиковать свои оценки происходящего в Беларуси, и, что еще интереснее, — прогнозы того, что будет с бывшей советской республикой дальше. В этом материале «ФАКТЫ» подобрали наиболее яркие материалы на эту тему, вышедшие на Западе за последние сутки.

Neue Zürcher Zeitung (Швейцария)

С некоторого времени российско-белорусские отношения напряжены. Во время предвыборной кампании диктатор в Минске испытывал терпение Москвы. Однако этим он, вероятно, еще больше увеличил свою зависимость от нее…

После жестоких действий силовиков в прошедшие дни для Лукашенко отрезан путь на Запад. Осторожное сближение, попытка присоединения к программе ЕС «Восточное партнерство», упрощение визового режима и политико-экономические попытки заигрывания даже с США всегда были зыбкими. Но они служили противовесом все более отчетливо высказываемым ожиданиям России относительно углубления союза вплоть до создания совместного государства с новыми институтами. Это положило бы конец независимости Беларуси.

Россия стремится к этому по причинам, связанным с политикой безопасности. Однако в споре о российских поставках энергоносителей Москва проявила жесткость по отношению к строптивому Лукашенко. В последние полтора года конфликт приносил ущерб прежде всего белорусской стороне, так как экономика страдает от приостановленных поставок российской нефти и повышенных цен на другие источники энергии. К тому же как минимум с весны Лукашенко, казалось, потерял чутье к терпению как своего населения, так и Кремля. Он, по-видимому, чувствовал себя настолько уверенно, что не принимал во внимание беспокойство белорусов об отсутствии мер для сдерживания пандемии коронавируса. Он просчитался и в игре авансов: источником вмешательства в предвыборную кампанию он назвал на этот раз в первую очередь не Запад, а Россию.

Именно потому, что стареющий автократ стал более упрямым и менее надежным, Москва, вероятно, не оставалась безучастной. Одни только экономические последствия российских попыток оказать давление создали для Лукашенко неприятную обстановку для выборов. К этому добавилось косвенное влияние через российские СМИ и положительное представление оппозиционных кандидатов, настроенных явно не против России. Однако в дирижировании белорусской революцией, о которой предостерегал Лукашенко, Кремль никогда не был заинтересован, как и в свободном голосовании белорусов.

Каждое напоминание о том, что у автократов есть срок годности, вызывает у российской элиты большой дискомфорт. Пример Беларуси показывает, что даже якобы апатичная, аполитичная масса очень быстро может превратиться в негодующий народ, требующий перемен. Некоторые российские комментаторы увидели в происходящем в соседней стране своего рода предвосхищение того, что может ждать Россию на следующих президентских выборах, так как сегодня позиция Путина больше не является такой неприступной.

В то же время с ослабленным на данный момент Лукашенко, возможно, легче общаться. Под давлением Москвы он стал еще более чувствительным. Его выживание зависит от денег и экономической поддержки. Кремль, вероятно, попытается теперь добиться от него дальнейших уступок по экономической интеграции. Это в лучшем случае. В худшем — в вопросе размещения российских войск.

Вместе с тем России нужно готовиться к будущему без диктатора. Если российское правительство настолько явно примет сторону Лукашенко и тем самым выступит против господствующего мнения о недостоверности результатов выборов, Москва рискует надолго потерять население, в сущности, дружественно настроенное по отношению к России…

Bild (Германия)

Путин был одним из первых, кто поздравил белорусского диктатора Александра Лукашенко с «победой на выборах». Однако с тех пор от российского лидера мало что слышно по теме Беларуси.

При этом Путин десятилетиями выступает закулисным кукловодом, когда речь идет о соседней стране. Небольшая республика, где правит Лукашенко, экономически и политически зависит от большой страны Путина, и Путин на протяжении нескольких лет стремится к созданию «союзного государства» двух стран, которое, по его убеждению, снова объединит то, что должно быть вместе.

Как же российский президент отреагирует на кризис в соседней стране, которую он так охотно хотел бы оставить в своей зоне влияния?

«Кризис в Беларуси, должно быть, сильно беспокоит Владимира Путина, потому что он считает эту страну вассальным государством», — считает Ян Клаас Берендс из Центра исследований современной истории Ассоциации Лейбница.

«Как можно дольше Кремль будет поддерживать белорусский режим», — уверен эксперт. В ином случае, полагает Москва, может произойти то, что уже случилось в Украине в 2014 году. И тогда останется только российская интервенция. Берендс уверен, если власти Лукашенко придет конец, Россия займет позицию против прозападного правительства. Тогда в распоряжении Путина будут экономические и военные средства давления, а также спецслужбы.

«Путин всегда считал Беларусь провинцией России. Он воспринимает соседнюю республику как часть России. Это не партнерство, не братство, не союз», — заявил Bild болгарский военный журналист Руслан Трад. Кремль, по его словам, ни в коем случае не приемлет движения страны в сторону Запада.

Трад также указывает, что для контроля над Беларусью Путину необязательно нужен Лукашенко. Отстранение Лукашенко от должности народом — «не так уж плохой сценарий для Кремля». «Это было бы идеальным поводом для прямой интервенции в Беларусь и не стало бы прецедентом», — считает Трад, напоминая об аннексии Крыма и частичной оккупации восточных областей Украины.

Но есть и другие мнения. Сара Херст, британский эксперт по России, ранее проживавшая в Минске, заявила Bild: «Я думаю, Путин будет спокойно наблюдать за тем, что происходит в Беларуси. Так уже было в другой бывшей советской республике — Армении. Там Путин дал победить демонстрантам, потому что знал, что Армения не отдалится от России и каждому новому лидеру придется поддерживать с ней дружественные отношения».

The Telegraph (Великобритания)

Беспрецедентный уровень насилия в Беларуси должен был бы вызвать новые санкции ЕС против ее правителя. Но санкции, как и большая часть европейского подхода к этой стране, вполне могут быть смягчены желанием сблизить Беларусь с Западом и увести от вызывающего тревогу влияния России. Если прижать или наказать Лукашенко слишком сильно, то, по логике, он станет еще более близким другом своего товарища-автократа Владимира Путина. А если держать дверь на Запад приоткрытой, то однажды Лукашенко может увидеть свет и провести свою страну через эту щель. Так что Брюссель всегда стремился поддерживать с ним диалог, и это может остаться приоритетом.

На Западе также могут быть опасения, что крах режима Лукашенко может привести к прямому вмешательству России в дела Беларуси. Повторение хаотической смены власти, наблюдавшейся в Украине во время революции на Майдане, в которой промосковский человек получил от ворот поворот — это то, что Путин будет стремиться предотвратить любой ценой, а последнее, чего хочет ЕС, — это большего вмешательства России и нестабильности на его восточной границе.

Еще один фактор: санкции требуют единодушия ЕС. Тогда как Польша, Литва, Латвия, Эстония и Германия настаивают на жестких мерах, их планы могут быть сорваны, например, Венгрией. Хотя Будапешт не возражает против всех санкций, он утверждает, что изоляция Беларуси будет контрпродуктивна, и этот аргумент имеет определенный вес в европейских столицах.

Но необузданный масштаб жестокости, с которой Лукашенко пытается подавить собственный народ, и массовое мошенничество на выборах, которое, как представляется, имело место, могут лишить ЕС возможности мягкой игры в отношении белорусского лидера. Европейские лидеры больше не смогут терпеть последнего диктатора в Европе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президенты четырех соседних с Беларусью стран выступили с обращением к Александру Лукашенко и призвали его отказаться от силового разгона мирных акций протеста.

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