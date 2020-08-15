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Ответит за убийства в Гааге: оппозиция начал сбор доказательств вины Лукашенко
Белорусский оппозиционер и бывший кандидат на пост президента Валерий Цепкало начал вместе соратниками сбор для Международного уголовного суда (МУС) в Гааге доказательств о преступлениях нынешнего белорусского режима.
Такая инициатива запущена в рамках Фронта национального спасения Беларуси, заявил Цепкало в интервью «Интерфакс-Украина».
«Мы готовим сейчас документы о преступлениях Лукашенко против конкретных белорусов. Он во время послания признался, как он убивал людей без суда и следствия, сказал, что дал Шейману (Виктор Шейман — генеральный прокурор Беларуси в 2000—2004 годах, глава АП Лукашенко в 2004—2006 годах) команду и он „убил этих подонков“. Имеется ввиду Гончара, Захаренко, Красовского и других. Он фактически признался в убийстве политических оппонентов», — сообщил политик.
По его словам, все нарушения Конституции, международных договоренностей и уголовные преступления, которые совершил действующий президент Беларуси, будут собирать и фиксировать, и затем формировать документы для подачи в Международный уголовный суд в Гааге.
Подробности этой инициативы будут озвучены ближайшее время.
«Это хорошая инициатива, как мне кажется, потому как после того, как суд вынесет решение, если Лукашенко где-то появится заграницей с визитом, то его арестуют как международного преступника», — убежден Цепкало.
Напомним, 12 августа оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало в своем Telegram заявил о формировании Фронта национального спасения Беларуси для мобилизации народа против Александра Лукашенко. В рамках Фронта национального спасения Беларуси, Цепкало и его соратники будут консолидировать усилия с белорусской диаспорой в РФ, Украине, Польше, Латвии и Литве.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в одном из недавних интервоью Цепкало сказал, что Крым, с точки зрения международного права, является украинским, а «на Донбассе идет гражданская война».120
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