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Мир

Грузия изменила правила въезда в страну на период карантина: что нужно знать

5:15 15 августа 2020
Грузия

В то время как граждане Грузии получили право на въезд в ЕС, сама страна также решила сократить срок обязательной изоляции.

Соответствующий документ опубликован на сайте «Законодательного вестника» Грузии, передает «Эхо Кавказа».

Сроки карантина и самоизоляции в Грузии сокращены с 14 до 12 дней. Поправки внесены в постановление правительства «Об утверждении правил изоляции и карантина».

В карантин отправляют всех граждан Грузии, прибывающих в страну, а также лиц, контактировавших с заражёнными коронавирусом.

От прохождения обязательного карантина освобождаются граждане и резиденты Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии, если они прилетают в Грузию прямыми авиарейсами.

По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахарии, в страну без прохождения карантина прибыл 751 турист из стран Евросоюза.

Граждане других стран, в том числе и Украины, должны будут при въезде в Грузию показать ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до пересечения границы. Затем, если иностранцев не переведут в карантин, они должны будут делать ПЦР-тест каждые 72 часа в течение 12 дней (а не 14, как ранее).

Иностранцам придется платить за тест самостоятельно, кроме тех, у кого в крови найдут иммуноглобулин «G» (антитела, которые, предположительно, могут влиять на возникновение иммунитета от коронавируса). Таким людям также не придется проходить повторные исследования.

На данный момент в Грузии известно о 1 306 больных коронавирусом, из которых 1 085 излечилось и 17 скончалось. Продолжает лечение 261 пациент, на карантине находится 7 597 человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Болгария также разрешила въезд украинцам, отменив все прежние ограничения.

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