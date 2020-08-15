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Грузия изменила правила въезда в страну на период карантина: что нужно знать
В то время как граждане Грузии получили право на въезд в ЕС, сама страна также решила сократить срок обязательной изоляции.
Соответствующий документ опубликован на сайте «Законодательного вестника» Грузии, передает «Эхо Кавказа».
Сроки карантина и самоизоляции в Грузии сокращены с 14 до 12 дней. Поправки внесены в постановление правительства «Об утверждении правил изоляции и карантина».
В карантин отправляют всех граждан Грузии, прибывающих в страну, а также лиц, контактировавших с заражёнными коронавирусом.
От прохождения обязательного карантина освобождаются граждане и резиденты Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии, если они прилетают в Грузию прямыми авиарейсами.
По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахарии, в страну без прохождения карантина прибыл 751 турист из стран Евросоюза.
Граждане других стран, в том числе и Украины, должны будут при въезде в Грузию показать ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до пересечения границы. Затем, если иностранцев не переведут в карантин, они должны будут делать ПЦР-тест каждые 72 часа в течение 12 дней (а не 14, как ранее).
Иностранцам придется платить за тест самостоятельно, кроме тех, у кого в крови найдут иммуноглобулин «G» (антитела, которые, предположительно, могут влиять на возникновение иммунитета от коронавируса). Таким людям также не придется проходить повторные исследования.
На данный момент в Грузии известно о 1 306 больных коронавирусом, из которых 1 085 излечилось и 17 скончалось. Продолжает лечение 261 пациент, на карантине находится 7 597 человек.
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