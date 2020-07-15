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Украина

Болгария разрешила въезд украинцам с 16 июля

23:46 15 июля 2020
Болгария

Болгария присоединилась к числу стран, власти которых разрешили въезд украинцам, отменив существовавшие прежде ограничения.

Об этом пишет avianews со ссылкой на приказ болгарского Минздрава №РД-01−405 от 15 июля.

В документе граждан Украины отнесли к категории исключения, представителям которой разрешен въезд в Болгарию с 16 июля.

В него также попали граждане стран ЕС, Шенгенской зоны, Великобритании, Алжира, Канады, Австралии, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая.

Пункты 5 приказа также освобождает граждан Украины от обязательного предъявления справки о прохождении ПЦР-теста на коронавирус. 14-дневная самоизоляция, как следует из документа, также не требуется.

В то же время, как писали «ФАКТЫ», по состоянию на 9 июля Минздрав Украины включил Болгарию в список стран красной зоны. Поэтому возвратившимся из этой страны домой украинцам придется проходить 14-дневную самоизоляцию или сделать ПЦР-тест на коронавирус. При этом 15 июля министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что правительство Украины изменило критерии, по которым страны относятся к красной зоне, не уточнив деталей этого процесса.

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