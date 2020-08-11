15 августа 2020

Его принято считать родоначальником жанра исторического романа. Ещё бы. Ведь такие его произведения, как «Шотландские пуритане», «Антиквар», «Вудсток», «Смерть лорда Байрона» или «Жизнь Наполеона Бонапарта», и сейчас ещё изучают во многих университетах. И не только, кстати, английских. А его романами «Айвенго» и «Приключения Найджела» зачитывались в школьные годы многие из нас. Хотя, как это ни удивительно сейчас звучит, но сам он себя большим писателем не считал. Более того, основной своей профессией он называл юриспруденцию и до конца дней занимал высокие посты в судебных инстанциях сначала графства Селкиркшир, а затем и всей Шотландии.

Я имею в виду всемирно известного писателя и поэта Вальтера Скотта, родившегося в этот день, 15 августа 1771 года, в Эдинбурге в семье местного адвоката. Уступив настойчивым пожеланиям отца, Вальтер избрал для себя карьеру юриста. Но увлечения литературой, к которой прикипел душой и сердцем в самом раннем возрасте, не оставлял никогда, сочиняя баллады и поэмы, переводя на английский язык классиков немецкой литературы и публикуя исторические романы, которыми зачитывались тысячи его поклонников в разных странах.

Кстати, о том, что популярные произведения, выходившие к тому времени огромными тиражами, принадлежат перу одного из главных секретарей Верховного суда Шотландии, читателям стало известно только за 5 лет до его смерти, когда Вальтер Скотт всё-таки решил раскрыть публике настоящее имя автора известных романов. Он вообще был довольно странным и во многих смыслах удивительным человеком. Например, готовясь к написанию очередного исторического романа, он запоминал огромные объёмы информации, практически не делая никаких заметок и выписок. Обладая феноменальной памятью, он все почерпнутые из научных источников сведения умудрялся держать в голове, извлекая их в нужный момент при описании того или иного исторического эпизода. Причём, эти его описания всегда отличались использованием множества мельчайших деталей, в точности соответствующих первоисточникам!

Будучи весьма обеспеченным человеком и при этом живя достаточно скромно, Вальтер Скотт не уставал повторять: «Не будь расточителен — не будешь нуждаться…» Кстати, мало кому известно о том, что именно Вальтер Скотт придумал слово «фрилансер». Так в одном из своих произведений он назвал вольнонаёмного солдата. А ещё он увлекался коллекционированием разных артефактов. В его необычной коллекции даже была прядь волос Наполеона Бонапарта. При этом писатель говорил: «Мы часто лепим своих кумиров из снега, а потом плачем, когда они тают…»

Он спешил жить. Он словно собирался успеть сделать больше, чем у него было времени, отведенного для реализации всего задуманного. «Время и прилив никого не ждут», — говорил Вальтер Скотт. А он-то знал, что говорит…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.