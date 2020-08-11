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Страна: Дания
Мануфактура: Royal Copenhagen
Время выпуска: 1950-е годы
Размер: 43×16 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Его принято считать родоначальником жанра исторического романа. Ещё бы. Ведь такие его произведения, как «Шотландские пуритане», «Антиквар», «Вудсток», «Смерть лорда Байрона» или «Жизнь Наполеона Бонапарта», и сейчас ещё изучают во многих университетах. И не только, кстати, английских. А его романами «Айвенго» и «Приключения Найджела» зачитывались в школьные годы многие из нас. Хотя, как это ни удивительно сейчас звучит, но сам он себя большим писателем не считал. Более того, основной своей профессией он называл юриспруденцию и до конца дней занимал высокие посты в судебных инстанциях сначала графства Селкиркшир, а затем и всей Шотландии.
Я имею в виду всемирно известного писателя и поэта Вальтера Скотта, родившегося в этот день, 15 августа 1771 года, в Эдинбурге в семье местного адвоката. Уступив настойчивым пожеланиям отца, Вальтер избрал для себя карьеру юриста. Но увлечения литературой, к которой прикипел душой и сердцем в самом раннем возрасте, не оставлял никогда, сочиняя баллады и поэмы, переводя на английский язык классиков немецкой литературы и публикуя исторические романы, которыми зачитывались тысячи его поклонников в разных странах.
Кстати, о том, что популярные произведения, выходившие к тому времени огромными тиражами, принадлежат перу одного из главных секретарей Верховного суда Шотландии, читателям стало известно только за 5 лет до его смерти, когда Вальтер Скотт всё-таки решил раскрыть публике настоящее имя автора известных романов. Он вообще был довольно странным и во многих смыслах удивительным человеком. Например, готовясь к написанию очередного исторического романа, он запоминал огромные объёмы информации, практически не делая никаких заметок и выписок. Обладая феноменальной памятью, он все почерпнутые из научных источников сведения умудрялся держать в голове, извлекая их в нужный момент при описании того или иного исторического эпизода. Причём, эти его описания всегда отличались использованием множества мельчайших деталей, в точности соответствующих первоисточникам!
Будучи весьма обеспеченным человеком и при этом живя достаточно скромно, Вальтер Скотт не уставал повторять: «Не будь расточителен — не будешь нуждаться…» Кстати, мало кому известно о том, что именно Вальтер Скотт придумал слово «фрилансер». Так в одном из своих произведений он назвал вольнонаёмного солдата. А ещё он увлекался коллекционированием разных артефактов. В его необычной коллекции даже была прядь волос Наполеона Бонапарта. При этом писатель говорил: «Мы часто лепим своих кумиров из снега, а потом плачем, когда они тают…»
Он спешил жить. Он словно собирался успеть сделать больше, чем у него было времени, отведенного для реализации всего задуманного. «Время и прилив никого не ждут», — говорил Вальтер Скотт. А он-то знал, что говорит…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Сеть взбудоражила история священника, которого высадили из автобуса из-за замечания о российской музыке
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!
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