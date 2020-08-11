16 августа 2020

Ровно 60 лет назад, 16 августа 1960 года, произошло событие, зафиксированное в истории лётных испытаний как небывалое и до сих пор никем не повторенное. В рамках американского проекта под названием «Эксельсиор» намечено было провести испытание парашютной системы, которая позволяла бы будущим космонавтам совершать прыжки из стратосферы. Исполнять эксперимент было поручено 32-летнему капитану ВВС США Джозефу Киттингеру. Это был уже третий (и последний) экспериментальный прыжок. Годом ранее Киттингер совершил два подобных испытания с высоты 23 тысячи метров. Оба прошли, в принципе, успешно. Хотя во время первого капитан потерял сознание и только своевременное автоматическое раскрытие основного парашюта тогда спасло ему жизнь. И вот наступил день решающего эксперимента.

Стратостат, в котором находился Киттингер, поднялся на высоту 102 800 футов (31 километр 333 метра). Это был новый мировой рекорд пилотируемого подъёма для аппаратов такого класса. Правда, во время подъёма внезапно разгерметизировалась правая перчатка скафандра и рука начала распухать. Но Киттингер решил не сообщать об этом на землю, дабы не прерывать испытание. Подъём занял в общей сложности 1 час и 31 минуту. Пробыв на достигнутой высоте 12 минут, Киттингер покинул кабину стратостата. Стабилизирующий парашют (диаметром всего 4 метра) должен был открыться на высоте 96 тысяч футов, но капитан сознательно не открывал его ещё 6 тысяч футов. Скорость в свободном падении достигла 988 километров в час! Затем пилот открыл малый парашют и пролетел с ним до высоты 5,5 километра, после чего он открыл главный парашют и благополучно приземлился. Падение из стратосферы до приземления заняло чуть больше четырёх с половиной минут.

За этот подвиг Киттингер был награждён президентом Эйзенхауэром высокой наградой, пополнившей его и без того уже немалую коллекцию медалей, полученных за прежние достижения. Следует заметить, что и после исторического прыжка Джозеф Киттингер не отказался от рискованных испытаний и уже в 1963 году в рамках проекта «Звездочёт» совершил 15-часовой полёт на стратостате на высоте 25,1 км, во время которого вместе с астронавтом Уильямом Уайтом выполнял астрономические наблюдения.

А потом началась война во Вьетнаме. И командир авиационного полка Джозеф Киттингер, совершивший до этого 483 вылета на «Фантоме» F-4D, был сбит в воздушном бою и попал в печально известную вьетнамскую тюрьму «Ханой Хилтон». 11 долгих и мучительных месяцев провёл там известный лётчик-испытатель. О пытках, которым подвергался не раз, 92-летний полковник в отставке Киттингер не любит вспоминать до сих пор. Куда приятнее ветерану вспоминать о том, что после возвращения из плена он сумел достаточно быстро восстановиться и установить целый ряд новых мировых рекордов в воздухоплавании, в частности перелетев через Атлантический океан в одиночку на воздушном шаре объёмом 3 тысячи кубических метров… Сейчас легендарный испытатель проживает в Орландо, штат Флорида. И, кстати, до сих пор продолжает консультировать молодых покорителей неба.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.