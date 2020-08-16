27.28 / 27.46 32.00 / 32.35
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Лукашенко сказал белорусам, что стоит перед ними на коленях, но так и не встал: появилось видео

15:59 16 августа 2020
лукашенко

Александр Лукашенко 16 августа пришел на митинг своих сторонников в центре Минска. В финальной части своего выступления политик пообещал, что встанет перед собравшимися на колени в знак признательности. Пока, несмотря на громкие заголовки в некоторых белорусских СМИ, не появилось фото- или видеодоказательств, что Лукашенко выполнил обещание. Возможно, что громкая фраза была просто фигурой речи.

Выступая на площади перед домом правительства в Минске, Лукашенко долго благодарил собравшихся, обещал реформы, критиковал идею о новых президентских выборах. «Стою перед вами на коленях впервые в жизни, вы этого заслужили», — эмоционально заявил оратор, шагая по импровизированной сцене от микрофона к микрофону. Видео выступления опубликовано на странице Lenta.Ru в Facebook.

Напомним, после семи дней протестов против Лукашенко наконец состоялся митинг и в поддержку политика. В Беларуси говорят, что делегации в Минск свозились со всех регионов страны. Не все работники государственных предприятий прибыли по своей воле — некоторым угрожали увольнением.

Фото belta.by

269

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Военная техника

"Мы с кем-то воюем?": в России опубликовали фото с кладбища военной техники у границы с Украиной

лукашенко

Лукашенко сказал белорусам, что стоит перед ними на коленях, но так и не встал: появилось видео

Киев

В Киеве ужесточат карантин: что будет запрещено в столице

Митинг

Масштабные протесты в Беларуси продолжаются (прямая трансляция)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер