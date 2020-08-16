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Лукашенко сказал белорусам, что стоит перед ними на коленях, но так и не встал: появилось видео
Александр Лукашенко 16 августа пришел на митинг своих сторонников в центре Минска. В финальной части своего выступления политик пообещал, что встанет перед собравшимися на колени в знак признательности. Пока, несмотря на громкие заголовки в некоторых белорусских СМИ, не появилось фото- или видеодоказательств, что Лукашенко выполнил обещание. Возможно, что громкая фраза была просто фигурой речи.
Выступая на площади перед домом правительства в Минске, Лукашенко долго благодарил собравшихся, обещал реформы, критиковал идею о новых президентских выборах. «Стою перед вами на коленях впервые в жизни, вы этого заслужили», — эмоционально заявил оратор, шагая по импровизированной сцене от микрофона к микрофону. Видео выступления опубликовано на странице Lenta.Ru в Facebook.
Напомним, после семи дней протестов против Лукашенко наконец состоялся митинг и в поддержку политика. В Беларуси говорят, что делегации в Минск свозились со всех регионов страны. Не все работники государственных предприятий прибыли по своей воле — некоторым угрожали увольнением.
Фото belta.by269
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