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Беларусь внезапно проведет военные учения у границы с Литвой
После того, как Александр Лукашенко объявил о стягивании солдат НАТО к белорусской граниице, Минобороны РБ объявило, что 17 августа проведет военные учения на границе с Литвой. Подразделения ракетных войск и артиллерии уже выдвинулись в тренировочный район. Учения будут проходить возле БелАЭС (Островецкий район Гродненской области), а также на военных полигонах «Обуз-Лесновский», «Гожский» и «Неман».
Продлятся учения до 20 августа. Как сообщает Минобороны Беларуси, участникам поставлена задача: проверить готовность охраны воздушного пространства в районе западной границы. Предусмотрены в том числе и боевые стрельбы с участием танковых и механизированных батальонов.
Напомним, 16 августа, выступая на митинге своих сторонников в Минске, Александр Лукашенко заявил об угрозе со стороны НАТО: якобы к границе стягиваются войска Альянса.
Фото reform.by
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