27.28 / 27.46 32.00 / 32.35
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Беларусь внезапно проведет военные учения у границы с Литвой

17:14 16 августа 2020
учения

После того, как Александр Лукашенко объявил о стягивании солдат НАТО к белорусской граниице, Минобороны РБ объявило, что 17 августа проведет военные учения на границе с Литвой. Подразделения ракетных войск и артиллерии уже выдвинулись в тренировочный район. Учения будут проходить возле БелАЭС (Островецкий район Гродненской области), а также на военных полигонах «Обуз-Лесновский», «Гожский» и «Неман».

карта

Продлятся учения до 20 августа. Как сообщает Минобороны Беларуси, участникам поставлена задача: проверить готовность охраны воздушного пространства в районе западной границы. Предусмотрены в том числе и боевые стрельбы с участием танковых и механизированных батальонов.

Напомним, 16 августа, выступая на митинге своих сторонников в Минске, Александр Лукашенко заявил об угрозе со стороны НАТО: якобы к границе стягиваются войска Альянса.

Фото reform.by

168

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

бутусов

Лукашенко вытер ноги о наши интересы: в Украине объяснили, почему Зеленский должен разорвать отношения с Беларусью

лукашенко

Лукашенко сказал белорусам, что стоит перед ними на коленях, но так и не встал: появилось видео

медузы

В курортном Бердянске образовался «остров» из медуз: впечатляющее видео

Протесты

На митинг в центре Минска вышли десятки тысяч людей: впечатляющие фото и видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер