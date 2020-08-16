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Мир

В Минске начались задержания протестующих, которые после митинга расходились по домам (видео)

21:59 16 августа 2020
автозаки

В Минске участники многотысячной уличной акции, самой масштабной за все время протестов, начали расходиться по домам. Тем временем милиция начала задерживать минчан — людей грузят в автозаки как в центре города, так и во дворах в спальных районах. В соцсетях говорят, что нескольких человек задержали возле ГУМа.

Как сообщает Tut.by, еще днем участники шествия обратили внимание на подозрительно большое количество милицейских автобусов и микроавтобусов, а также автозаков в центральной части города. Так, например, спецтехникой была заставлена территория у стадиона «Динамо», автозаки стояли в районе стелы, у Александровского сквера.

Напомним, в крупных городах продолжают оставаться в СИЗО задержанные на мирных митингах 9−15 августа. В Минске только 16 августа вышли на свободу диджеи, задержанные на концерте за включенную песню «Перемен» Виктора Цоя.

Фото auto.onliner.by

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