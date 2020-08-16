В Минске начались задержания протестующих, которые после митинга расходились по домам (видео)

В Минске участники многотысячной уличной акции, самой масштабной за все время протестов, начали расходиться по домам. Тем временем милиция начала задерживать минчан — людей грузят в автозаки как в центре города, так и во дворах в спальных районах. В соцсетях говорят, что нескольких человек задержали возле ГУМа.

Из Минска пишут, что задержания людей на улицах, во дворах домов продолжаются. Ничего не меняется, нет ни одного намека на то, что Лукашенко собирается уходить, а его подручные — остановить репрессии. Режим продолжает существовать в том же виде, что и неделю назад. pic.twitter.com/2R5YZPl9lt — Рустем Адагамов (@adagamov) August 16, 2020

Как сообщает Tut.by, еще днем участники шествия обратили внимание на подозрительно большое количество милицейских автобусов и микроавтобусов, а также автозаков в центральной части города. Так, например, спецтехникой была заставлена территория у стадиона «Динамо», автозаки стояли в районе стелы, у Александровского сквера.

Напомним, в крупных городах продолжают оставаться в СИЗО задержанные на мирных митингах 9−15 августа. В Минске только 16 августа вышли на свободу диджеи, задержанные на концерте за включенную песню «Перемен» Виктора Цоя.

Фото auto.onliner.by



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