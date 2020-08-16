- 22:59 Экс-премьер Беларуси открыто поддержал протесты в Минске
- 21:59 В Минске начались задержания протестующих, которые после митинга расходились по домам
- 21:54 Где смотреть онлайн «Интер» — «Шахтер»: расписание трансляций четвертьфинала Лиги Европы
- 21:34 Украинские военные на Донбассе задержали снайпера "ЛНР"
- 21:17 «Интер» – «Шахтер»: онлайн-трансляция матча ½ финала Лиги Европы
- 21:06 Украинец Михайличенко забил гол-красавец в дебютном матче за «Андерлехт»
- 20:08 Во Львове автомобиль сбил женщину на тротуаре, а потом едва не переехал
- 19:29 Ушла из жизни известная журналистка Марта Коломиец
- 18:59 «Лукашенко, улетай», смена флага и венки под мэрией: как прошел восьмой день протестов в Беларуси
- 18:50 В «Барселоне» после позора в Лиге чемпионов грядет грандиозная чистка, – СМИ
- 18:09 Сознательное нагнетание: у Зеленского ответили на внезапные обвинения в адрес Украины
- 18:02 Гран-при Испании: Хэмилтон побил рекорд легендарного Шумахера
В Минске начались задержания протестующих, которые после митинга расходились по домам (видео)
В Минске участники многотысячной уличной акции, самой масштабной за все время протестов, начали расходиться по домам. Тем временем милиция начала задерживать минчан — людей грузят в автозаки как в центре города, так и во дворах в спальных районах. В соцсетях говорят, что нескольких человек задержали возле ГУМа.
Из Минска пишут, что задержания людей на улицах, во дворах домов продолжаются. Ничего не меняется, нет ни одного намека на то, что Лукашенко собирается уходить, а его подручные — остановить репрессии. Режим продолжает существовать в том же виде, что и неделю назад. pic.twitter.com/2R5YZPl9lt— Рустем Адагамов (@adagamov) August 16, 2020
Как сообщает Tut.by, еще днем участники шествия обратили внимание на подозрительно большое количество милицейских автобусов и микроавтобусов, а также автозаков в центральной части города. Так, например, спецтехникой была заставлена территория у стадиона «Динамо», автозаки стояли в районе стелы, у Александровского сквера.
Напомним, в крупных городах продолжают оставаться в СИЗО задержанные на мирных митингах 9−15 августа. В Минске только 16 августа вышли на свободу диджеи, задержанные на концерте за включенную песню «Перемен» Виктора Цоя.
Фото auto.onliner.by
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!
Ветер: 0 м/с C
Давление: 748 мм