17 августа 2020

Этого невысокого седовласого красавца любят все, кто его знает. И его нельзя не любить. Потому что, если любого знатока современного мирового кино попросить составить список выдающихся актёров, состоящий из 10−15 имён, герой нашего сегодняшнего рассказа обязательно в этом списке будет присутствовать.

У Роберта Де Ниро, родившегося в этот день, 17 августа 1943 года, на лбу было написано стать творческой личностью. Его мама Вирджиния Адмирал была художницей и поэтессой. Отец, Роберт Де Ниро-старший, был хорошо известен в Америке как достаточно популярный представитель абстрактного импрессионизма. Правда, после того, как отец заявил маме маленького Роберта о своём увлечении гомосексуализмом и покинул семью, проживавшую тогда в районе Нью-Йорка, именуемом Маленькой Италией, парень большей частью был предоставлен сам себе. И поэтому, познав все тайны бандитского мира, он на каком-то этапе решил: нет, это не его. Его — мир кино, который он полюбил безумно. Однажды, выйдя из кинотеатра с друзьями, Бобби Милк (так его называли за маленький рост и белый цвет кожи) неожиданно для всех заявил: я стану актером. Знаменитым актером. Вы скоро это увидите… Никто даже не засмеялся. Бобби Милк, как правило, слов на ветер не бросал.

Он действительно достаточно быстро стал известным актером. Уже через несколько лет после того, как Роберт Де Ниро, бросив школу, принялся заниматься актерским ремеслом, он был замечен Мартином Скорсезе, принявшемся снимать парня в одном фильме за другим. Роберт очень хотел быть похожим на Марлона Брандо. И у него это получалось. Более того, идя по творческим стопам своего кумира, он сыграл несколько ролей, вызвавших восхищение не только у искушённой публики и кинокритиков, но и у самого Брандо. А одна из этих ролей — роль молодого Вито Корлеоне во втором «Крестном отце» — даже принесла Де Ниро первого в его карьере «Оскара».

Кстати, готовясь к этой роли, актёр провёл четыре месяца на Сицилии, где изучал местный диалект и обычаи. Затем вошёл в Книгу рекордов Гиннесса, набрав 27 килограммов лишнего веса для съёмок в фильме «Бешенный бык». Затем буквально озолотил своего дантиста, которому пришлось сначала разрушить, а потом восстановить зубы актёра ради роли маньяка в «Мысе страха» всё того же Скорсезе.

Роберт Де Ниро снялся в десятках кассовых картин, роли в которых принесли ему, кроме двух «Оскаров» и нескольких «Золотых глобусов», не только всемирную славу, но и кучу денег. Причём, эту кучу денег знаменитый актёр умудрился успешно вложить, начиная от собственной кинокомпании до знаменитого ресторана Nobu в Нью-Йорке. На восторженные отклики в прессе Де Ниро сухо отвечает: «Я не считаю себя легендой актерского ремесла. Просто я научился выжимать максимум из материала, с которым мне приходится иметь дело…»

Сегодня Роберта Де Ниро наверняка будут поздравлять с днём рождения не только коллеги, друзья и поклонники, но и шестеро любимых детей, родившихся от трёх жён (кстати, все его жены, включая нынешнюю Грейс Хайтауэр, — афроамериканки). Его любви хватает на всех. Такой уж он человек — этот любимчик судьбы, женщин и благодарных зрителей.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.