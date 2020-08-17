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СМИ узнали о планах Трампа встретиться с Путиным: в Белом доме прокомментировали
В США активно распространяются слухи, что Дональд Трамп хочет до президентских выборов в ноябре успеть встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры якобы предполагаются на американской территории, а конкретно — в Нью-Йорке. В Белом доме выступили с опровержением.
Американский телеканал NBC News, ссылаясь на близкие к Трампу источники, предположил, что такая встреча состоится уже в сентябре. Якобы президент США хочет организовать переговоры с Путиным, чтобы иметь бонусы на выборах. Если бы по итогам саммита удалось подписать новое соглашение о контроле над ядерным вооружением или хотя бы план действий по заключению такого договора (текущий утратит силу в 2021 году), Трамп предстал бы в глазах общественности невероятно успешным переговорщиком.
Тем временем в Белом доме поспешили опровергнуть слухи о предстоящих переговорах Трампа и Путина. 16 августа советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен появился в эфире NBC и уточнил, что встреча лидеров США и России была бы желательна, но пока о ней нет договоренностей.
«Мы не планируем проводить встречу с Путиным в Соединенных Штатах, но мы бы хотели, чтобы когда-нибудь Путин приехал сюда, чтобы подписать потрясающее соглашение о контроле над вооружениями, которое защищает американцев и защищает россиян», — заявил О’Брайен.
Напомним, очередные выборы президента США пройдут 3 ноября. Основные соперники — Джо Байден и Дональд Трамп — договорились о трех раундах дебатов нынешней осенью. Согласно последней информации Трампу удалось существенно сократить отставание от Байдена.
Фото kremlin.ru19
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